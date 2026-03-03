Celina diz que Ibaneis conduz projeto para salvar o BRB

Durante a entrega da nova frota de veículos da Secretaria de Saúde (SES-DF), na manhã desta terça-feira (3/3), a vice-governadora Celina Leão afirmou que as tratativas sobre o projeto de lei que prevê medidas para salvar o Banco de Brasília (BRB) estão sendo conduzidas diretamente pelo governador Ibaneis Rocha, que não discursou nem falou com a imprensa durante o evento. “Isso está sendo tratado pelo governador Ibaneis”, declarou.

O evento foi rápido e não contou com a tradicional cerimônia de entrega. Além de integrantes do Executivo, esteve presente o secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, que também não discursou.

O projeto foi tema de uma reunião a portas fechadas na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) , na segunda-feira (2/3), que durou mais de 10 horas. Participaram deputados distritais, diretores do BRB e o presidente da instituição financeira, Nelson Antônio de Souza. “Foi uma reunião bastante esclarecedora. Entendo que os deputados precisam formar convicção. Trouxemos todas as informações necessárias para que eles possam votar de maneira contundente para que o BRB se torne cada vez mais sólido e forte. Tenho certeza de que sairemos disso tudo com um banco com muito mais solidez do que vinha antes”, afirmou Nelson.

Fucionários do BRB fazem manifestação em frente a Câmara Legislativa do DF (foto: Ed Alves)

Nesta terça-feira (3/3), o texto será analisado novamente pelos parlamentares do Colégio de Líderes da CLDF, que decidirá se o projeto entra na pauta de votação ainda esta semana. Em frente à Câmara Legislativa, servidores do BRB realizam um protesto pedindo a aprovação da proposta. “Se forem necessárias emendas, que sejam feitas, mas que o projeto seja votado o mais rápido possível para dar tranquilidade ao povo de Brasília”, disse Ronaldo Lustoso, diretor do Sindicato dos Bancários.

