Velório de pai e filha mortos em acidente na Epia será nesta quarta-feira (4/3)

Pai e filha mortos após um grave sinistro de trânsito na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), na manhã desta terça-feira (3/3), serão velados na tarde desta quarta-feira (4), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. As vítimas foram identificadas como Karla Thaynnara, 25 anos, e o pai dela, José Carlos Andrade Nogueira, policial militar da reserva.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a Polícia Militar, Karla conduzia uma moto quando colidiu contra um carro, caiu na via e foi atropelada por um caminhão que vinha logo atrás. Ela acumulava mais de 50 mil seguidores nas redes sociais e demonstrava, em fotos, o amor por motos. A motociclista deixa uma filha.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Logo após o acidente, a família emitiu um comunicado no Instagram de Karla. "Caros amigos e familiares. Com muito pesar, comunicamos o falecimento de Karla Thaynnara. Ela sofreu um acidente de moto e não resistiu. Agradecemos o carinho de todos e pedimos oração pela família".

O pai da motociclista chegou ao local em um carro e, ao saber da morte da filha, tirou a própria vida. Os policiais que atuavam na ocorrência tentaram intervir, mas sem sucesso.

Onde buscar ajuda

Unidades Básicas de Saúde (UBS): o primeiro passo é buscar atendimento com um clínico-geral na UBS mais próxima, que pode encaminhar o paciente a um psicólogo ou psiquiatra;

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): oferecem atendimento especializado com equipes multidisciplinares;

Clínicas-Escola de psicologia: universidades que oferecem cursos de psicologia dispõem de clínicas onde alunos, supervisionados por professores, oferecem atendimentos gratuitos ou a preços acessíveis; e

Centro de Valorização da Vida (CVV): o CVV proporciona apoio emocional 24 horas por dia, por meio do telefone 188 ou pelo chat on-line no site oficial.



