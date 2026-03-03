InícioCidades DF
TRAGÉDIA NO TRÂNSITO

Pai PM morre ao presenciar morte da filha em colisão com carreta na Epia

Pai e filha pilotavam motos, quando a jovem colidiu contra uma carreta e morreu. O pai vinha logo atrás em outra motocicleta. Ele presenciou o acidente e, desesperado, tirou a própria vida

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte da motociclista, mas não informou mais detalhes sobre a dinâmica do acidente. - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
Uma tragédia terminou com pai e filha mortos na manhã desta terça-feira (3/3) na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), próximo ao viaduto Ayrton Senna.

Pai e filha pilotavam motos, quando a jovem colidiu contra uma carreta e morreu. O pai, que é policial militar da reserva, vinha logo atrás em outra motocicleta. Segundo o Correio apurou com fontes policiais, ele presenciou o acidente e, desesperado, tirou a própria vida.

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte da motociclista, mas não informou mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Aguarde mais informações.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 03/03/2026 09:58
