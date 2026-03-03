Pai PM morre ao presenciar morte da filha em colisão com carreta na Epia

Uma tragédia terminou com pai e filha mortos na manhã desta terça-feira (3/3) na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), próximo ao viaduto Ayrton Senna.
Pai e filha pilotavam motos, quando a jovem colidiu contra uma carreta e morreu. O pai, que é policial militar da reserva, vinha logo atrás em outra motocicleta. Segundo o Correio apurou com fontes policiais, ele presenciou o acidente e, desesperado, tirou a própria vida.
O Corpo de Bombeiros confirmou a morte da motociclista, mas não informou mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.
Aguarde mais informações.
Por Darcianne Diogo
postado em 03/03/2026 09:58