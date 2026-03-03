InícioCidades DF
Tragédia no trânsito

Quem são pai e filha mortos após acidente com moto na Epia

A jovem que pilotava a moto é Karla Thaynnara, 25 anos, e o pai dela, José Carlos Andrade Nogueira, policial militar da reserva. Ao ver a filha morta, José tirou a própria vida

Karla Thaynnara e o pai, José Carlos Andrade Nogueira - (crédito: Reprodução)
Karla Thaynnara e o pai, José Carlos Andrade Nogueira - (crédito: Reprodução)

As vítimas mortas após um grave sinistro de trânsito na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), na manhã desta terça-feira (3/3), foram identificadas. A jovem que pilotava a moto é Karla Thaynnara, 25 anos, e o pai dela, José Carlos Andrade Nogueira, policial militar da rserva. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a Polícia Militar, Karla conduzia uma moto, quando colidiu contra um carro, caiu na via e foi atropelada por um caminhão que vinha logo atrás. O pai dela, chegou ao local em um carro e, ao saber da morte da filha, tirou a própria vida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os policiais que atuavam na ocorrência tentaram intervir, mas sem sucesso. Karla acumulava mais de 40 mil seguidores nas redes sociais e demonstrava, em fotos, o amor por motos. Ela deixa uma filha.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 03/03/2026 11:43 / atualizado em 03/03/2026 12:07
SIGA
x