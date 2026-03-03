Quem são pai e filha mortos após acidente com moto na Epia

As vítimas mortas após um grave sinistro de trânsito na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), na manhã desta terça-feira (3/3), foram identificadas. A jovem que pilotava a moto é Karla Thaynnara, 25 anos, e o pai dela, José Carlos Andrade Nogueira, policial militar da rserva.
Segundo a Polícia Militar, Karla conduzia uma moto, quando colidiu contra um carro, caiu na via e foi atropelada por um caminhão que vinha logo atrás. O pai dela, chegou ao local em um carro e, ao saber da morte da filha, tirou a própria vida.
Os policiais que atuavam na ocorrência tentaram intervir, mas sem sucesso. Karla acumulava mais de 40 mil seguidores nas redes sociais e demonstrava, em fotos, o amor por motos. Ela deixa uma filha.
