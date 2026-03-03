Após racha na votação do BRB, Ibaneis demite indicados de deputados que votaram contra

03/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Sessão ordinária na Câmara Legislativa para aprovação de crédito para socorro financeiro do BRB. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Após votação que aprovou o PL de salvação do BRB, na noite desta terça-feira (3/3), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, exonerou quatro pessoas que ocupavam cargos de confiança no GDF e eram indicações dos deputados Thiago Manzoni (PL) e Rogério Morro da Cruz (PRD).

Apesar de serem da base de apoio a Ibaneis na Câmara Legislativa do DF, os dois parlamentares votaram contra o PL que dá como garantia para empréstimos do BRB, nove imóveis do estado.

Em edição extraordinária do Diário Oficial do DF, publicado na noite desta terça-feira (3/3), foram demitidos:

Secretário de Estado de Projetos Especiais, Marcos Araújo Pinto Teixeira

Administrados de São Sebastião, Roberto Medeiros Santos

Administrador do SIA, Bruno Ericky Francisco Alvim de Oliveira

Diretor do Jardim Botânico de Brasília, Allan Freire Barbosa da Silva

Ao Correio, o deputado Rogério Morro da Cruz, padrinho do então administrador de São Sebastião, afirmou que esperava a retaliação do chefe do Executivo local. "Não foi surpresa pra mim. Mas estou tranquilinho, tranquilinho. E não me arrependo do meu voto", declarou.

Perguntado se pretende continuar na base de apoio a Ibaneis, o parlamentar informou dissse não ter certeza. "Estou pensando. Preciso avaliar", ponderou. O Correio procurou o deputado Thiago Manzoni, mas até a publicação desta matéria, ele não havia retornado a ligação.

Em uma nota enviada ao Correio, o administrador do SIA, Bruno Ericky Francisco Alvim de Oliveira, se despediu do cargo após dois anos à frente da região administrativa. "Foram dois anos marcados por compromisso, trabalho e dedicação para deixar nossa região melhor do que encontramos", disse.

Na nota, ele ainda destacou as ações durante sua passagem na administração. "Saio com a consciência tranquila e o sentimento de dever cumprido. Nesse período realizamos importantes entregas: nova iluminação pública, melhorias no calçamento da região, criação de estacionamento para veículos de grande porte, além de diversos avanços na organização e na zeladoria do setor", disse. (Leia abaixo a nota na íntegra).

Projeto da salvação



O PL da salvação do BRB recebeu 14 votos favoráveis e 10 contra. Uma reunião a portas fechadas entre o alto escalão do governo, os deputados e o presidente do BRB, Nelson de Souza, na CLDF, na segunda-feira (2/3), foi crucial para angariar votos.

No projeto aprovado pela Casa consta o valor de R$ 6,6 bilhões como limite a empréstimos tomados pelo banco com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou outras instituições financeiras, o que sinaliza um possível valor do prejuízo.

Além disso, foram acrescidas 13 emendas que pedem, entre outras coisas, a inclusão de mecanismos de transparência, garantias de proteção ao patrimônio público, critérios mais claros para eventual venda de subsidiárias e contrapartidas financeiras ao Distrito Federal.

Nota do ex-administrador do SIA

"Hoje encerro um ciclo importante da minha vida pública. Foram dois anos à frente da Administração do SIA, marcados por compromisso, trabalho e dedicação para deixar nossa região melhor do que encontramos.

Saio com a consciência tranquila e o sentimento de dever cumprido. Nesse período realizamos importantes entregas: nova iluminação pública, melhorias no calçamento da região, criação de estacionamento para veículos de grande porte, além de diversos avanços na organização e na zeladoria do setor.

Também deixamos projetos encaminhados, como o planejamento para a construção de uma creche, a execução do estacionamento no Trecho 4 e outras melhorias estruturais que seguirão beneficiando nossa comunidade.

Agradeço de coração a todos os empresários, moradores, amigos e parceiros que acreditaram no nosso trabalho e caminharam conosco nessa missão. Um agradecimento especial ao governador Ibaneis Rocha, nossa vice governadora Celina Leão, ao secretário de governo José Humberto, e ao deputado Thiago Manzoni pelo apoio e confiança.

Poderíamos ter feito ainda mais, mas sigo com a certeza de que trabalhamos com seriedade e dedicação.

Agora novos caminhos se apresentam, e sigo sempre disposto a servir Brasília e o Brasil com excelência.

Desejo sucesso a quem assume essa missão e que Deus continue abençoando nossa cidade.

Um forte abraço!"