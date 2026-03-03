Após racha na votação do BRB, Ibaneis demite indicados de deputados que votaram contra

Após votação que aprovou o PL de salvação do BRB, na noite desta terça-feira (3/3), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, exonerou quatro pessoas que ocupavam cargos de confiança no GDF e eram indicações dos deputados Thiago Manzoni (PL) e Rogério Morro da Cruz (PRD).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Apesar de serem da base de apoio a Ibaneis na Câmara Legislativa do DF, os dois parlamentares votaram contra o PL que dá como garantia para empréstimos do BRB, nove imóveis do estado.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Em edição extraordinária do Diário Oficial do DF, publicado na noite desta terça-feira (3/3), foram demitidos:
-
Secretário de Estado de Projetos Especiais, Marcos Araújo Pinto Teixeira
-
Administrados de São Sebastião, Roberto Medeiros Santos
-
Administrador do SIA, Bruno Ericky Francisco Alvim de Oliveira
-
Diretor do Jardim Botânico de Brasília, Allan Freire Barbosa da Silva
Ao Correio, o deputado Rogério Morro da Cruz, padrinho do então administrador de São Sebastião, afirmou que esperava a retaliação do chefe do Executivo local. "Não foi surpresa pra mim. Mas estou tranquilinho, tranquilinho. E não me arrependo do meu voto", declarou.
Perguntado se pretende continuar na base de apoio a Ibaneis, o parlamentar informou dissse não ter certeza. "Estou pensando. Preciso avaliar", ponderou. O Correio procurou o deputado Thiago Manzoni, mas até a publicação desta matéria, ele não havia retornado a ligação.
Em uma nota enviada ao Correio, o administrador do SIA, Bruno Ericky Francisco Alvim de Oliveira, se despediu do cargo após dois anos à frente da região administrativa. "Foram dois anos marcados por compromisso, trabalho e dedicação para deixar nossa região melhor do que encontramos", disse.
Na nota, ele ainda destacou as ações durante sua passagem na administração. "Saio com a consciência tranquila e o sentimento de dever cumprido. Nesse período realizamos importantes entregas: nova iluminação pública, melhorias no calçamento da região, criação de estacionamento para veículos de grande porte, além de diversos avanços na organização e na zeladoria do setor", disse. (Leia abaixo a nota na íntegra).
Projeto da salvação
O PL da salvação do BRB recebeu 14 votos favoráveis e 10 contra. Uma reunião a portas fechadas entre o alto escalão do governo, os deputados e o presidente do BRB, Nelson de Souza, na CLDF, na segunda-feira (2/3), foi crucial para angariar votos.
No projeto aprovado pela Casa consta o valor de R$ 6,6 bilhões como limite a empréstimos tomados pelo banco com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou outras instituições financeiras, o que sinaliza um possível valor do prejuízo.
Além disso, foram acrescidas 13 emendas que pedem, entre outras coisas, a inclusão de mecanismos de transparência, garantias de proteção ao patrimônio público, critérios mais claros para eventual venda de subsidiárias e contrapartidas financeiras ao Distrito Federal.
Nota do ex-administrador do SIA
"Hoje encerro um ciclo importante da minha vida pública. Foram dois anos à frente da Administração do SIA, marcados por compromisso, trabalho e dedicação para deixar nossa região melhor do que encontramos.
Saio com a consciência tranquila e o sentimento de dever cumprido. Nesse período realizamos importantes entregas: nova iluminação pública, melhorias no calçamento da região, criação de estacionamento para veículos de grande porte, além de diversos avanços na organização e na zeladoria do setor.
Também deixamos projetos encaminhados, como o planejamento para a construção de uma creche, a execução do estacionamento no Trecho 4 e outras melhorias estruturais que seguirão beneficiando nossa comunidade.
Agradeço de coração a todos os empresários, moradores, amigos e parceiros que acreditaram no nosso trabalho e caminharam conosco nessa missão. Um agradecimento especial ao governador Ibaneis Rocha, nossa vice governadora Celina Leão, ao secretário de governo José Humberto, e ao deputado Thiago Manzoni pelo apoio e confiança.
Poderíamos ter feito ainda mais, mas sigo com a certeza de que trabalhamos com seriedade e dedicação.
Agora novos caminhos se apresentam, e sigo sempre disposto a servir Brasília e o Brasil com excelência.
Desejo sucesso a quem assume essa missão e que Deus continue abençoando nossa cidade.
Um forte abraço!"