"Saio envergonhado com essa votação", afirma Fábio Felix (PSol)

03/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Sessão ordinária na Câmara Legislativa para aprovação de crédito para socorro financeiro do BRB. Deputado Fábio Félix - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Após votação na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (3/3), que aprovou o Projeto de Lei de 2175/2026, que prevê soluções para a capitalização e o fortalecimento do BRB após prejuízo causado por operações feitas com o Banco Master, o deputado distrital Fábio Felix (PSol), que votou contra, declara que sai envergonhado do plenário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Lamentável, a proposta do governo está cheia de irregularidades e ilegalidades, é um cheque em branco", comentou. O parlamentar comenta que a medida não vai salvar o banco, e sim camuflar o verdadeiro problema. "Eles vão tentar jogar esse problema, esse rombo bilionário para depois da eleição", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: CLDF aprova PL de socorro ao BRB em primeiro e segundo turnos

Ainda inconformado com o resultado da votação, Felix afirmou que a luta ainda não acabou. "Com certeza haverá questionamentos judiciais em relação ao que foi aprovado hoje", pontuou.

Projeto

O projeto foi aprovado após ser tema de uma reunião a portas fechadas na CLDF, na segunda-feira (2/3), que durou mais de 10 horas. No projeto atual, consta o valor de R$ 6,6 bilhões como limite a empréstimos tomados pelo banco com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou outras instituições financeiras, o que sinaliza um possível valor do prejuízo. Além disso, foram acrescidas 13 emendas que pedem, entre outras coisas, a inclusão de mecanismos de transparência, garantias de proteção ao patrimônio público, critérios mais claros para eventual venda de subsidiárias e contrapartidas financeiras ao Distrito Federal.

Confira como votou cada deputado em1º turno

Contrários:

1. Fábio Felix

2. Max Maciel

3. Dayse Amarílio

4. Chico Vigilante

5. Gabriel Magno

6. Ricardo Vale

7. Paula Belmonte

8. Rogério Morro da Cruz

9. Thiago Manzoni

10. João Cardoso

Favoráveis:

1. Daniel Donizete

2. Doutora Jane

3. Eduardo Pedrosa

4. Hermeto

5. Iolando

6. Jaqueline Silva

7. Joaquim Roriz

8. Jorge Vianna

9. Martins Machado

10. pastor Daniel

11. Pepa

12. Roosevelt

13. Wellington Luiz

14. Robério Negreiros