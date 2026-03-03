"Saio envergonhado com essa votação", afirma Fábio Felix (PSol)

Após votação na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (3/3), que aprovou o Projeto de Lei de 2175/2026, que prevê soluções para a capitalização e o fortalecimento do BRB após prejuízo causado por operações feitas com o Banco Master, o deputado distrital Fábio Felix (PSol), que votou contra, declara que sai envergonhado do plenário.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Lamentável, a proposta do governo está cheia de irregularidades e ilegalidades, é um cheque em branco", comentou. O parlamentar comenta que a medida não vai salvar o banco, e sim camuflar o verdadeiro problema. "Eles vão tentar jogar esse problema, esse rombo bilionário para depois da eleição", disse.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ainda inconformado com o resultado da votação, Felix afirmou que a luta ainda não acabou. "Com certeza haverá questionamentos judiciais em relação ao que foi aprovado hoje", pontuou.
Projeto
O projeto foi aprovado após ser tema de uma reunião a portas fechadas na CLDF, na segunda-feira (2/3), que durou mais de 10 horas. No projeto atual, consta o valor de R$ 6,6 bilhões como limite a empréstimos tomados pelo banco com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou outras instituições financeiras, o que sinaliza um possível valor do prejuízo. Além disso, foram acrescidas 13 emendas que pedem, entre outras coisas, a inclusão de mecanismos de transparência, garantias de proteção ao patrimônio público, critérios mais claros para eventual venda de subsidiárias e contrapartidas financeiras ao Distrito Federal.
Confira como votou cada deputado em1º turno
Contrários:
1. Fábio Felix
2. Max Maciel
3. Dayse Amarílio
4. Chico Vigilante
5. Gabriel Magno
6. Ricardo Vale
7. Paula Belmonte
8. Rogério Morro da Cruz
9. Thiago Manzoni
10. João Cardoso
Favoráveis:
1. Daniel Donizete
2. Doutora Jane
3. Eduardo Pedrosa
4. Hermeto
5. Iolando
6. Jaqueline Silva
7. Joaquim Roriz
8. Jorge Vianna
9. Martins Machado
10. pastor Daniel
11. Pepa
12. Roosevelt
13. Wellington Luiz
14. Robério Negreiros
Saiba Mais
Paulo Gontijo
Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.