Servidores do BRB comemoram na CLDF aprovação do projeto de socorro

Servidores do Banco de Brasília comemoram a aprovação em primeiro e segundo turnos do Projeto de Lei nº 2.175/2026, que define medidas para salvar a instituição. O projeto oferece nove terrenos públicos como garantia para empréstimos do banco. Cerca de 400 trabalhadores da categoria participaram da sessão desta terça-feira (3/3), com 200 pessoas dentro do plenário e outras 200 fora. A manifestação foi organizada pelo Sindicato dos Bancários.

Ao longo da tarde desta terça-feira (3/3), os trabalhadores que estavam do lado de fora da Casa acompanharam a sessão em um telão, instalado em um trio elétrico com caixa de som. De acordo com o representante do sindicato, Robson Neri, a mobilização foi uma das maiores vistas pela categoria nos últimos anos, já que estava em jogo não só o funcionamento da instituição, mas também a renda familiar de seus funcionários.

De acordo com Neri, o resultado favorável aos bancários não pode ser considerado uma “vitória” e a categoria exige que os responsáveis pelas fraudes sejam responsabilizados. “É uma forma de manter o patrimônio do BRB, que é muito mais que um banco, e os serviços sociais que oferece à população valem muito mais que o valor que deve ser aportado”, defendeu.

A sessão também contou com a presença do Sindágua, que representa os funcionários da Caesb, contrários ao projeto de lei aprovado. Eles se posicionaram contra a oferta do Parque SIA, um terreno estratégico para a companhia, onde operam serviços administrativos e estão alocados mais de 900 trabalhadores.

Apesar das diferenças de opiniões entre os grupos, o representante do Bancários-DF afirma que, quando a proposta começar a ser implementada, o sindicato irá se articular com outras representações de trabalhadores dos órgãos que terão terrenos ofertados. Neri explica que o objetivo é garantir a segurança dos imóveis cobrando lideranças, por meio da junção dos sindicatos.

