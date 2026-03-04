InícioCidades DF
BRB

Após aprovação de PL, BRB fala a acionistas e ao mercado financeiro

Horas após aprovação do PL que prevê mediadas para salvar o BRB, instituição emitiu um informativo sobre próximos passos

04.02.2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Fachada do Banco BRB. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
04.02.2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Fachada do Banco BRB. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Em informativo divulgado aos acionistas do banco e ao mercado financeiro em geral, o Bando de Brasília (BRB) anunciou que as próximas etapas incluem o envio do texto para sanção do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), bem como a adoção dos procedimentos internos e regulatórios necessários à implementação de suas disposições. O anuncio foi feito a poucas horas da virada desta quarta-feira (4/3).
“O BRB reafirma seu compromisso com transparência e ética, e manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos do Projeto de Lei, conforme sua Política de Divulgação e a Resolução CVM nº 44/2021”, disse informativo Fato Relevante enviado ao mercado e acionistas.
Projeto da salvação

O PL da salvação do BRB recebeu 14 votos favoráveis e 10 contra. Uma reunião a portas fechadas entre o alto escalão do governo, os deputados e o presidente do BRB, Nelson de Souza, na CLDF, na segunda-feira (2/3), foi crucial para angariar votos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No projeto aprovado pela Casa consta o valor de R$ 6,6 bilhões como limite a empréstimos tomados pelo banco com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou outras instituições financeiras, o que sinaliza um possível valor do prejuízo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, foram acrescidas 13 emendas que pedem, entre outras coisas, a inclusão de mecanismos de transparência, garantias de proteção ao patrimônio público, critérios mais claros para eventual venda de subsidiárias e contrapartidas financeiras ao Distrito Federal.

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Tags

Por Mila Ferreira
postado em 04/03/2026 00:15 / atualizado em 04/03/2026 00:23
SIGA
x