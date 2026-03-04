Após aprovação de PL, BRB fala a acionistas e ao mercado financeiro

Em informativo divulgado aos acionistas do banco e ao mercado financeiro em geral, o Bando de Brasília (BRB) anunciou que as próximas etapas incluem o envio do texto para sanção do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), bem como a adoção dos procedimentos internos e regulatórios necessários à implementação de suas disposições. O anuncio foi feito a poucas horas da virada desta quarta-feira (4/3).

“O BRB reafirma seu compromisso com transparência e ética, e manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos do Projeto de Lei, conforme sua Política de Divulgação e a Resolução CVM nº 44/2021”, disse informativo Fato Relevante enviado ao mercado e acionistas.

Projeto da salvação