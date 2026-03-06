Obituário: 44 funerais no DF nesta sexta-feira (6/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (6/3):
Campo da Esperança
- Antônio de Sousa Santos, 59 anos
- Aracelia Soares de Azevedo, 95 anos
- Eni Maria de Oliveira, 85 anos
- Florisbela Maria da Silva, 59 anos
- Janilton Antônio de Carvalho, 61 anos
- João Francisco Bueno, 76 anos
- Luis Carlos Alves, 60 anos
- Luzia Campelo de Magalhães, 73 anos
- Marcello Machado e Dias, 60 anos
- Marcelo Lourenço Silva, 48 anos
- Norberto Tomas Pereira, 84 anos
- Rafael Vargas Tiziotti, menos de 1 ano
- Tânia Gomes de Pinho, 66 anos
Taguatinga
- Carlos Vieira de Almeida, 48 anos
- Eriberto Mendes de Araújo, 75 anos
- Geraldo Miguel Costa, 91 anos
- Ilca Lemos de Abreu Franco, 72 anos
- Jandilson Ferreira de Araújo, 49 anos
- João Lopes da Cunha, 88 anos
- José de Ribamar Vieira Carneiro, 78 anos
- Maria Aparecida Resende Miranda, 64 anos
- Maria do Socorro Soares Ribeiro, 74 anos
- Raimundo Pereira Reinaldo, 62 anos
Gama
- Alessandro Pereira dos Santos, 44 anos
- Antonia Jose de Souza, 88 anos
- Elias Paulino de Paula, 69 anos
- Izaura Pereira dos Santos, 79 anos
- Jose Calvalcante, 61 anos
- Marcondes Amaro da Silva, 61 anos
- Matheus Oliveira Galvão, menos de 1 ano
- Rita Felix de Lima, 86 anos
- Samantha Isis dos Santos do Amor Divino, 35 anos
Planaltina
- Claudionor Maria Neto, 66 anos
- Gilvanete Soares da Silva, 59 anos
Brazlândia
- Benedito da Costa Carvalho, 81 anos
Sobradinho
- Archibaldo Xavier Melo dos Santos, 67 anos
- Gilton Sousa dos Reis, 59 anos
- Luciano Lira Bezerra, 57 anos
- Maria Augusta Dias Ribeiro, 97 anos
- Valdete Campelo da Silva, 81 anos
Jardim Metropolitano
- Adonias Gonçalves Bezerra, 82 anos (cremação)
- Francisco de Oliveira Quirino, 58 anos
- Izabel Assis dos Santos, 79 anos
- Jair Moutinho Junior, 71 anos
postado em 06/03/2026 17:19