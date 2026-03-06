InícioCidades DF
Obituário: 44 funerais no DF nesta sexta-feira (6/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 6 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (6/3):

Campo da Esperança

  • Antônio de Sousa Santos, 59 anos
  • Aracelia Soares de Azevedo, 95 anos
  • Eni Maria de Oliveira, 85 anos
  • Florisbela Maria da Silva, 59 anos
  • Janilton Antônio de Carvalho, 61 anos
  • João Francisco Bueno, 76 anos
  • Luis Carlos Alves, 60 anos
  • Luzia Campelo de Magalhães, 73 anos
  • Marcello Machado e Dias, 60 anos
  • Marcelo Lourenço Silva, 48 anos
  • Norberto Tomas Pereira, 84 anos
  • Rafael Vargas Tiziotti, menos de 1 ano
  • Tânia Gomes de Pinho, 66 anos

Taguatinga

  • Carlos Vieira de Almeida, 48 anos
  • Eriberto Mendes de Araújo, 75 anos
  • Geraldo Miguel Costa, 91 anos
  • Ilca Lemos de Abreu Franco, 72 anos
  • Jandilson Ferreira de Araújo, 49 anos
  • João Lopes da Cunha, 88 anos
  • José  de Ribamar Vieira Carneiro, 78 anos
  • Maria Aparecida Resende Miranda, 64 anos
  • Maria do Socorro Soares Ribeiro, 74 anos
  • Raimundo Pereira Reinaldo, 62 anos

Gama

  • Alessandro Pereira dos Santos, 44 anos
  • Antonia Jose de Souza, 88 anos
  • Elias Paulino de Paula, 69 anos
  • Izaura Pereira dos Santos, 79 anos
  • Jose Calvalcante, 61 anos
  • Marcondes Amaro da Silva, 61 anos
  • Matheus Oliveira Galvão, menos de 1 ano
  • Rita Felix de Lima, 86 anos
  • Samantha Isis dos Santos do Amor Divino, 35 anos

Planaltina

  • Claudionor Maria Neto, 66 anos
  • Gilvanete Soares da Silva, 59 anos

Brazlândia

  • Benedito da Costa Carvalho, 81 anos

Sobradinho

  • Archibaldo Xavier Melo dos Santos, 67 anos
  • Gilton Sousa dos Reis, 59 anos
  • Luciano Lira Bezerra, 57 anos
  • Maria Augusta Dias Ribeiro, 97 anos
  • Valdete Campelo da Silva, 81 anos

Jardim Metropolitano

  • Adonias Gonçalves Bezerra, 82 anos (cremação)
  • Francisco de Oliveira Quirino, 58 anos
  • Izabel Assis dos Santos, 79 anos
  • Jair Moutinho Junior, 71 anos

