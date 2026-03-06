Obituário: 44 funerais no DF nesta sexta-feira (6/3); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (6/3):

Campo da Esperança

Antônio de Sousa Santos, 59 anos



Aracelia Soares de Azevedo, 95 anos



Eni Maria de Oliveira, 85 anos



Florisbela Maria da Silva, 59 anos



Janilton Antônio de Carvalho, 61 anos



João Francisco Bueno, 76 anos



Luis Carlos Alves, 60 anos



Luzia Campelo de Magalhães, 73 anos



Marcello Machado e Dias, 60 anos



Marcelo Lourenço Silva, 48 anos



Norberto Tomas Pereira, 84 anos



Rafael Vargas Tiziotti, menos de 1 ano



Tânia Gomes de Pinho, 66 anos

Taguatinga

Carlos Vieira de Almeida, 48 anos



Eriberto Mendes de Araújo, 75 anos



Geraldo Miguel Costa, 91 anos



Ilca Lemos de Abreu Franco, 72 anos



Jandilson Ferreira de Araújo, 49 anos



João Lopes da Cunha, 88 anos



José de Ribamar Vieira Carneiro, 78 anos



Maria Aparecida Resende Miranda, 64 anos



Maria do Socorro Soares Ribeiro, 74 anos



Raimundo Pereira Reinaldo, 62 anos

Gama

Alessandro Pereira dos Santos, 44 anos



Antonia Jose de Souza, 88 anos



Elias Paulino de Paula, 69 anos



Izaura Pereira dos Santos, 79 anos



Jose Calvalcante, 61 anos



Marcondes Amaro da Silva, 61 anos



Matheus Oliveira Galvão, menos de 1 ano



Rita Felix de Lima, 86 anos



Samantha Isis dos Santos do Amor Divino, 35 anos

Planaltina

Claudionor Maria Neto, 66 anos



Gilvanete Soares da Silva, 59 anos

Brazlândia

Benedito da Costa Carvalho, 81 anos

Sobradinho

Archibaldo Xavier Melo dos Santos, 67 anos



Gilton Sousa dos Reis, 59 anos



Luciano Lira Bezerra, 57 anos



Maria Augusta Dias Ribeiro, 97 anos



Valdete Campelo da Silva, 81 anos

Jardim Metropolitano

Adonias Gonçalves Bezerra, 82 anos (cremação)



Francisco de Oliveira Quirino, 58 anos



Izabel Assis dos Santos, 79 anos



Jair Moutinho Junior, 71 anos

