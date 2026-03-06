Parque Bosque do Sudoeste recebe quarta edição da Feirartes e do Circuito 60+

A programação inclui também a participação da bateria e de passistas da escola de samba Aruc - (crédito: Reprodução/Feirartes)

A quarta edição da Feirartes e do Circuito 60+ será realizada no dia 12 de março no Parque Bosque do Sudoeste, em Brasília. O evento ocorre das 13h às 17h e reúne atividades culturais, prestação de serviços e ações de integração voltadas principalmente para pessoas idosas.

Com temática de carnaval, a programação pretende oferecer uma tarde de convivência, lazer e informação para o público da terceira idade. A iniciativa busca estimular momentos de socialização, promover o fortalecimento de vínculos e ampliar o acesso a orientações e serviços que contribuem para a qualidade de vida.

Entre as atividades previstas estão apresentações culturais, dança, música e momentos de interação entre os participantes. A programação inclui também a participação da bateria e de passistas da escola de samba Aruc, que levarão o clima carnavalesco ao evento.

Além das atrações culturais, o encontro contará com a presença de instituições e órgãos que vão oferecer orientações e serviços ao público. A Secretaria de Turismo participará com atendimento voltado à confecção de carteira de artesão e trabalhador manual. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal também estará presente com informações relacionadas à área.

A programação inclui ainda orientações jurídicas e atendimentos de saúde oferecidos pela Infinite Saúde. Instituições e projetos sociais também participam da iniciativa, como o projeto Mulher Feliz, com apresentações de poesias, e o Instituto Promover.

Durante a tarde, o público poderá participar de sorteios e receber brindes distribuídos pela organização. Os participantes também terão acesso a um lanche preparado pela equipe do Sabor de Cariño.

Criado com o objetivo de aproximar serviços e atividades culturais da população idosa, o Circuito 60+ tem se consolidado como um espaço de convivência e valorização da terceira idade. A expectativa da organização é reunir moradores da região em uma tarde marcada por informação, cultura e celebração.

