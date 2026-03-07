PM encontra mais de 350 munições e drogas em casa abandonada do Sol Nascente

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu neste sábado (7/3) mais de 350 munições de diversos calibres, drogas e acessórios para armas de fogo. Os artigos bélicos estavam escondidos em uma casa, no Setor Habitacional Sol Nascente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Inicialmente, a equipe recebeu um chamado via 190 para atender uma ocorrência de furto na QNM 05. No local, foi constatado o furto de uma motocicleta e um celular. Pela geolocalização, os policiais tinham uma pista de que o telefone subtraído estava na Chácara 150, a poucos metros de distância.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante as diligências na via, os PMs perceberam que uma das residências estava com o portão entreaberto. Moradores da região não sabiam informar quem seria o responsável pelo imóvel. Mencionaram apenas que um homem em um carro branco ia ao local esporadicamente, permanecia por pouco tempo e logo ia embora.

Dentro da casa, os militares avistaram, na garagem, um tablete de crack. Como o local estava desocupado, os policiais entraram e encontraram 750g de skunk, 400g de cocaína e 620g de crack, além de três porções menores de skunk. Também foram apreendidas 26 munições calibre .44, 21 munições calibre .40, 15 munições calibre .25, 68 munições calibre .380, 137 munições calibre 7,62×51 mm, 19 munições calibre 9 mm, 24 munições calibre 10 mm e 81 munições calibre .22.

Ainda foram encontrados nove carregadores de pistola, dois municiadores de carregador Glock, um jet loader, cinco balanças de precisão, uma balança e dois backstraps de pistola. O material foi apreendido e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).