Investigação

PM encontra mais de 350 munições e drogas em casa abandonada do Sol Nascente

Moradores da região não sabiam informar quem seria o responsável pelo imóvel. Mencionaram apenas que um homem em um carro branco ia ao local esporadicamente, permanecia por pouco tempo e logo ia embora

Artigos bélicos estavam dentro de casa - (crédito: PMDF/Divulgação)
 A Polícia Militar (PMDF) apreendeu neste sábado (7/3) mais de 350 munições de diversos calibres, drogas e acessórios para armas de fogo. Os artigos bélicos estavam escondidos em uma casa, no Setor Habitacional Sol Nascente.

Inicialmente, a equipe recebeu um chamado via 190 para atender uma ocorrência de furto na QNM 05. No local, foi constatado o furto de uma motocicleta e um celular. Pela geolocalização, os policiais tinham uma pista de que o telefone subtraído estava na Chácara 150, a poucos metros de distância.

Durante as diligências na via, os PMs perceberam que uma das residências estava com o portão entreaberto. Moradores da região não sabiam informar quem seria o responsável pelo imóvel. Mencionaram apenas que um homem em um carro branco ia ao local esporadicamente, permanecia por pouco tempo e logo ia embora.

Dentro da casa, os militares avistaram, na garagem, um tablete de crack. Como o local estava desocupado, os policiais entraram e encontraram 750g de skunk, 400g de cocaína e 620g de crack, além de três porções menores de skunk. Também foram apreendidas 26 munições calibre .44, 21 munições calibre .40, 15 munições calibre .25, 68 munições calibre .380, 137 munições calibre 7,62×51 mm, 19 munições calibre 9 mm, 24 munições calibre 10 mm e 81 munições calibre .22.

Ainda foram encontrados nove carregadores de pistola, dois municiadores de carregador Glock, um jet loader, cinco balanças de precisão, uma balança e dois backstraps de pistola. O material foi apreendido e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/03/2026 22:09
