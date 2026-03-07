Sem móveis, casa no Recanto das Emas armazenava R$ 1 milhão em drogas

A droga foi encontrada em um imóvel no Recanto das Emas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Sem nenhum móvel, uma residência localizada na Quadra 404 do Recanto das Emas funcionava como uma fábrica de depósito e centro de distribuição de drogas. A mega apreensão feita pela Polícia Militar causou prejuízo de mais de R$ 1 milhão para o tráfico.

Neste sábado (7/3), policiais do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (GTOP 47) detiveram 180kg de entorpecentes — maconha, skunk, cocaína e ecstasy — guardados em uma casa que servia de depósito, na Quadra 404 do Recanto das Emas.

A ação ocorreu durante a madrugada, à 0h40. Policiais chegaram ao endereço após o repasse de informações por parte do serviço de inteligência da corporação, que apontavam a residência como ponto de armazenamento e preparação de drogas para a distribuição em diversas regiões do Distrito Federal.

Logo na entrada da casa, os PMs montaram um cerco. Um homem ainda não identificado foi visto deixando a área. “O homem começou a apresentar atitude suspeita e correu, subindo por cima dos telhados das casas da rua. Ele deixou cair em frente à casa uma pequena quantidade de maconha. Nós apreendemos esses objetos e, quando entramos na residência, encontramos o imóvel sem nenhum móvel e com a grande quantidade de drogas”, explicou o tenente Thiago Queiroz. Até às 19h deste sábado, ele não havia sido capturado.

Foram apreendidos 150 tabletes de maconha (aproximadamente 150 kg); 29 tabletes de skunk (aproximadamente 30 kg); 750g de cocaína; 450 comprimidos de ecstasy; três balanças de precisão; e embalagens e apetrechos utilizados para a comercialização de drogas. O material apreendido foi encaminhado à delegacia da área para os procedimentos cabíveis. As investigações seguem a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).