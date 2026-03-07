PCDF elucida emboscada armada para matar homem jurado de morte

A Polícia Civil (PCDF) concluiu as investigações sobre uma tentativa de assassinato ocorrida em São Sebastião, em janeiro deste ano, e desencadeou uma operação para cumprir três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. A vítima, de 42 anos, estava jurada de morte e foi alvo de uma emboscada armada pelo próprio comparsa, com a ajuda de outros três homens. O alvo sobreviveu ao ataque.

A tentativa de execução ocorreu na tarde de 5 de janeiro, no bairro Residencial Oeste. O Correio apurou que o homem baleado evitava ir a São Sebastião por estar jurado de morte. Naquele dia, porém, acabou indo à cidade. Um dos autores — que também mantinha relação de amizade com a vítima — encontrou-se com ele e, em um ato de traição, informou a localização aos criminosos. Segundo a polícia, esse homem não participou diretamente do ataque.

Os três suspeitos foram a São Sebastião em um Palio cinza e seguiram o alvo por cerca de 20 minutos. Quando viram uma oportunidade, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o carro da vítima. Mesmo baleado, o homem conseguiu dirigir até o quartel do Corpo de Bombeiros da região, onde recebeu socorro.

Desavença

De acordo com as investigações, o plano de assassinato teve mais de um motivo. O principal seria uma dívida contraída por um dos autores com a vítima. Outro envolvido — dono do veículo usado no crime — é investigado pela morte de um amigo da vítima, ocorrida em janeiro de 2025.

Esse suspeito também havia sido preso por roubo e estava detido no Complexo Penitenciário da Papuda. Na cadeia, soube que a vítima teria ordenado sua execução. Após deixar a prisão, aliou-se ao devedor, chamou um terceiro comparsa e os três partiram para o ataque.

Na última sexta-feira, equipes da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) prenderam um dos criminosos. Outros dois seguem foragidos. No cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam um revólver e R$ 64,9 mil em dinheiro.

A operação contou com o apoio de diversas unidades da PCDF, incluindo equipes de diferentes seções de investigação e do plantão policial, além de efetivos do Departamento de Operações Especiais da PCDF, Seção de Operações com Cães (SOC/DOE) e da Divisão de Operações Aéreas da PCDF. As investigações continuam com o objetivo de localizar e prender os demais suspeitos.