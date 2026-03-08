InícioCidades DF

Colisão entre veículos deixa três feridos na DF-150, em Sobradinho

O acidente ocorreu no final da tarde deste sábado (7/3) no Setor Habitacional da Fercal

Acidente deixa três feridos na BR-150 - (crédito: CBMDF/ Divulgação )

Próximo às 18h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi responsável por atender uma colisão entre quatro veículos. O acidente ocorreu na DF-150, na região da descida da Fibral, no Setor Habitacional da Fercal, em Sobradinho-DF. Cinco viaturas e uma ambulância estavam no local.

Leia também: PM encontra mais de 350 munições e drogas em casa abandonada do Sol Nascente

Três passageiros ficaram feridos, mas foram encaminhados a unidade hospitalar da região conscientes e orientados. O estado de saúde dos feridos não foi atualizado. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida.

postado em 08/03/2026 14:20
