Colisão entre veículos deixa três feridos na DF-150, em Sobradinho

Próximo às 18h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi responsável por atender uma colisão entre quatro veículos. O acidente ocorreu na DF-150, na região da descida da Fibral, no Setor Habitacional da Fercal, em Sobradinho-DF. Cinco viaturas e uma ambulância estavam no local.

Três passageiros ficaram feridos, mas foram encaminhados a unidade hospitalar da região conscientes e orientados. O estado de saúde dos feridos não foi atualizado. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida.