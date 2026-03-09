Rollemberg vai recorrer ao STF para instalação da CPI do Master

O deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) afirmou, em publicação nas redes sociais, que pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar operações financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O requerimento para criação da comissão foi protocolado em 2 de fevereiro na Câmara dos Deputados.

“Há mais de um mês protocolei o requerimento da CPI e, até agora, a Presidência da Câmara não deu qualquer resposta. Também apresentei questão de ordem em plenário cobrando explicações e sigo sem retorno”, escreveu o deputado.

Segundo Rollemberg, enquanto não há manifestação da Casa, novas revelações publicadas pela imprensa indicam a gravidade dos fatos e reforçam a necessidade de investigação. Para ele, o caso exige apuração “ampla, transparente e com publicidade à população”.

O parlamentar defendeu que a criação de uma CPI é um direito e criticou a ausência de resposta da Câmara. “CPI é direito da minoria e direito do povo brasileiro. Se a Câmara se omite, o STF terá que assegurar o cumprimento da Constituição”, afirmou.

Ao Correio, o deputado disse que prepara um mandado de segurança para garantir a instalação da CPI e aguarda a manifestação dos advogados para protocolar a ação na Corte, nesta terça-feira (10/3).



A pedido de intalação da CPI foi apresentado com 201 assinaturas de apoio para investigar as suspeitas de fraudes financeiras bilionárias do Banco Master. Segundo o deputado, o foco do colegiado será a negociação estimada em R$ 12 bilhões em títulos e carteiras de crédito entre a instituição financeira e o Banco de Brasília (BRB).