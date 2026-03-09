InícioCidades DF
Ibaneis aguarda pareceres da Casa Civil e Economia para sancionar PL do BRB

Ao Correio, Ibaneis Rocha disse que a sanção do PL de salvação do BRB depende apenas de mais dois pareceres. Ele descartou a retirada da área da Serrinha do projeto

Ibaneis aguarda pareceres da Casa Civil e Economia para sancionar PL do BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), aguarda os pareceres técnicos da Casa Civil e da Secretaria de Economia para sancionar o PL 2.175/2026, que destina nove imóveis públicos como garantia para assegurar a liquidez do Banco de Brasília (BRB)

Ao Correio, Ibaneis disse, nesta segunda-feira (9/3), que sua decisão só deve ocorrer amanhã (10/3). Sobre a Gleba A, na região da Serrinha do Paranoá, o governador disse ter convicção de manter a área no projeto, apesar das críticas e protestos de moradores e ambientalistas. 

Ele enviou uma nota da Terracap descartando que o terreno, de 716 hectares, tenha recursos hídricos como rios, nascentes e que não está inserido em Área de Proteção Ambiental (APA).

No documento a Terracap informou, ainda, que a área é classificada como urbana pela Lei Complementar que revisou o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), seguindo as mesmas diretrizes da mesma lei de 2012. 

postado em 09/03/2026 12:14 / atualizado em 09/03/2026 12:26
