Ibaneis aguarda pareceres da Casa Civil e Economia para sancionar PL do BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), aguarda os pareceres técnicos da Casa Civil e da Secretaria de Economia para sancionar o PL 2.175/2026, que destina nove imóveis públicos como garantia para assegurar a liquidez do Banco de Brasília (BRB).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao Correio, Ibaneis disse, nesta segunda-feira (9/3), que sua decisão só deve ocorrer amanhã (10/3). Sobre a Gleba A, na região da Serrinha do Paranoá, o governador disse ter convicção de manter a área no projeto, apesar das críticas e protestos de moradores e ambientalistas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele enviou uma nota da Terracap descartando que o terreno, de 716 hectares, tenha recursos hídricos como rios, nascentes e que não está inserido em Área de Proteção Ambiental (APA).

Leia também: BRB corre contra o tempo e acelera fundo imobiliário para enfrentar crise do Banco Master

No documento a Terracap informou, ainda, que a área é classificada como urbana pela Lei Complementar que revisou o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), seguindo as mesmas diretrizes da mesma lei de 2012.