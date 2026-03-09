Homem é preso por subornar policiais em Planaltina nesta segunda (9/3)

Por Luiz Francisco*—Na madrugada desta segunda-feira (9/3), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tentativa de suborno durante uma operação de fiscalização de trânsito. O caso aconteceu na Praça do Museu, em Planaltina.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante o ponto de bloqueio, os militares abordaram o condutor, que se recusou a realizar o teste do etilômetro. Em seguida, o homem ofereceu R$ 50 aos policiais na tentativa de evitar as medidas legais.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Diante da tentativa de suborno, o homem foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.
Saiba Mais
- Cidades DF Suspeita de bomba mobiliza PF em voo no Aeroporto de Brasília
- Cidades DF Motorista de app foragido por estupro de vulnerável é preso em Águas Lindas
- Cidades DF Cascavel é capturada por bombeiros em área pública de Brazlândia
- Cidades DF Agências disponibilizam mais de 730 vagas de emprego nesta segunda
- Cidades DF PM é esfaqueado na perna durante abordagem a morador em situação de rua