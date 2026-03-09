Homem é preso por subornar policiais em Planaltina nesta segunda (9/3)

O homem foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia, onde foram tomadas medidas legais cabíveis - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Por Luiz Francisco*—Na madrugada desta segunda-feira (9/3), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tentativa de suborno durante uma operação de fiscalização de trânsito. O caso aconteceu na Praça do Museu, em Planaltina.

Durante o ponto de bloqueio, os militares abordaram o condutor, que se recusou a realizar o teste do etilômetro. Em seguida, o homem ofereceu R$ 50 aos policiais na tentativa de evitar as medidas legais.

Diante da tentativa de suborno, o homem foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.