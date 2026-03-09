Acumulou! Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões nesta terça-feira (10/3)

Chegou a hora de marcar os números e tentar a sorte! A Caixa Econômica Federal realizou, no sábado (7/3), o sorteio das seis dezenas do concurso 2981 da Mega-Sena. O prêmio para quem acertasse todas as seis dezenas era de R$ 50 milhões, mas não houve sortudo. Acumulada, a bolada foi para R$ 60 milhões, que pode sair no próximo sorteio, nessa terça-feira (10/3), a partir das 20h.

O concurso 2981, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, sorteou os números 15, 22, 27, 32, 50 e 58. O jogador precisa acertar as seis dezenas para ganhar o prêmio integral. Nenhum jogador do Distrito Federal acertou a quina no último sorteio.

Como apostar na Mega

O responsável por acertar os seis números sorteados recebe milhões da Mega-Sena . Contudo, é possível ganhar prêmios menores ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para levar o prêmio total, a apostador precisa acertar os seis números do volante. Na modalidade chamada de “surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

