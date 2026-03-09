Acumulou! Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões nesta terça-feira (10/3)

Chegou a hora de marcar os números e tentar a sorte! A Caixa Econômica Federal realizou, no sábado (7/3), o sorteio das seis dezenas do concurso 2981 da Mega-Sena. O prêmio para quem acertasse todas as seis dezenas era de R$ 50 milhões, mas não houve sortudo. Acumulada, a bolada foi para R$ 60 milhões, que pode sair no próximo sorteio, nessa terça-feira (10/3), a partir das 20h.
O concurso 2981, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, sorteou os números 15, 22, 27, 32, 50 e 58. O jogador precisa acertar as seis dezenas para ganhar o prêmio integral. Nenhum jogador do Distrito Federal acertou a quina no último sorteio.
Como apostar na Mega
