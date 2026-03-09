Homem mata ex-companheira e leva o corpo à delegacia de polícia, em Planaltina

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após se apresentar na 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, na tarde desta segunda-feira (9/3), e confessar ter matado a ex-companheira. O corpo da vítima estava no banco da frente do carro estacionado nas dependências da delegacia.
Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a vítima, uma mulher de 41 anos que trabalhava como manicure, já estava sem sinais vitais quando equipes policiais e brigadistas foram até o veículo indicado pelo suspeito. O casal havia mantido um relacionamento por mais de 20 anos.
De acordo com as informações preliminares, o crime foi cometido com o uso de uma faca, que foi apreendida pela polícia. A perícia inicial identificou três lesões provocadas por instrumento perfurocortante, sendo uma delas na região do pescoço.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram acionadas e confirmaram o óbito. A Polícia Científica do Distrito Federal realizou a perícia no local.
O homem foi autuado em flagrante por feminicídio e permanece à disposição da Justiça. A investigação está a cargo da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias e a dinâmica do crime.
