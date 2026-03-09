InícioCidades DF
Homem mata ex-companheira e leva o corpo à delegacia de polícia, em Planaltina

Motorista de aplicativo, de 43 anos, procurou a delegacia e confessou o crime; corpo da vítima, uma manicure de 41 anos, foi encontrado no banco da frente do carro estacionado na unidade policial

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após se apresentar na 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, na tarde desta segunda-feira (9/3), e confessar ter matado a ex-companheira. O corpo da vítima estava no banco da frente do carro estacionado nas dependências da delegacia.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a vítima, uma mulher de 41 anos que trabalhava como manicure, já estava sem sinais vitais quando equipes policiais e brigadistas foram até o veículo indicado pelo suspeito. O casal havia mantido um relacionamento por mais de 20 anos.

De acordo com as informações preliminares, o crime foi cometido com o uso de uma faca, que foi apreendida pela polícia. A perícia inicial identificou três lesões provocadas por instrumento perfurocortante, sendo uma delas na região do pescoço.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram acionadas e confirmaram o óbito. A Polícia Científica do Distrito Federal realizou a perícia no local.

O homem foi autuado em flagrante por feminicídio e permanece à disposição da Justiça. A investigação está a cargo da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias e a dinâmica do crime.

Por Paulo Gontijo, Darcianne Diogo e Ana Carolina Alves
postado em 09/03/2026 16:54
