São Paulo anuncia demissão do técnico Hernán Crespo

O São Paulo surpreendeu e anunciou, nesta segunda-feira (9/3), a demissão do técnico Hernán Crespo. Em seu site oficial, o clube disse que deixam também o futebol profissional os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.

A diretoria do São Paulo avaliou que as expectativas estabelecidas no planejamento esportivo não estavam alinhadas. De acordo com o Uol, Crespo tomou decisões que "não pegaram bem" no dia a dia do CT da Barra Funda. Agora, o Tricolor Paulista está no mercado em busca de um novo comandante. Os dirigentes se reunirão para encontrar um nome.

O argentino, aliás, retornou ao clube em julho do ano passado para iniciar sua segunda passagem pelo comando da equipe. Desde então, ele comandou o São Paulo em 46 partidas, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

Em 2026, o argentino dirigiu o São Paulo em apenas duas competições no momento: caiu na semifinal do Paulistão, novamente para o Palmeiras. No entanto, ele começou o Brasileirão em grande estilo, somando 10 dos 12 pontos possíveis.

