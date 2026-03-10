Brasília recebe etapa do circuito mundial de basquete 3x3 em maio

Em 2025, a etapa de Brasília foi eleita o melhor Challenger da temporada do circuito mundial - (crédito: | Foto: Divulgação/SEL-DF)

Brasília recebe, em maio, a etapa do circuito mundial de basquete 3x3 (categoria com equipes de três jogadores). A Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou a realização de duas etapas do circuito internacional de basquete 3x3 na América Latina em 2026, ambas no Brasil. Os eventos acontecerão em Brasília e em Diadema (SP), entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro.

A capital federal sediará o Fiba 3x3 Challenger Brasília nos dias 27 e 28 de maio, no Pátio Brasil Shopping. O evento reúne algumas das principais equipes do circuito internacional e garante vaga para etapas do Fiba 3x3 World Tour, principal competição mundial da modalidade.

Em 2025, o evento realizado na capital foi eleito o melhor challenger de todo o circuito mundial, reconhecimento que consolidou o Brasil como um dos principais polos para a realização de competições internacionais de basquete 3x3.

Além de movimentar o calendário esportivo, os eventos contribuem para o fortalecimento do basquete 3x3 na região e para a preparação de atletas que buscam espaço no cenário internacional e no ciclo olímpico rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Para Mauricio Souza, CEO da MCS Marketing Esportivo, empresa detentora dos direitos do Challenger 3x3 no Brasil, o evento representa um momento importante para o esporte no país. “Receber duas etapas do circuito da Fiba no Brasil é motivo de orgulho. O reconhecimento internacional, especialmente após Brasília ter sido eleita a melhor etapa Challenger no ano passado, mostra que o país tem estrutura, público e paixão pelo basquete”, afirma.