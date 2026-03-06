NBB: Brasília faz valer mando de quadra e derrota o Botafogo

O Brasília deu nova demonstração da força em casa no Novo Basquete Brasil. Nesta sexta-feira (6/3), o time do Distrito Federal derrotou o Botafogo por 79 x 73 e manteve o retrospecto com apenas um tropeço jogando no Ginásio Nilson Nelson.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O armador argentino Facundo Corvalán foi o destaque da partida, com 19 pontos convertidos e dois chutes eficientes de três. Não muito atrás, o ala carioca Emanuel anotou 14. O atleta alvinegro também liderou o número de rebotes do jogo, ao lado de Brunão, com nove bolas recuperadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O bom momento do Brasília, sexto colocado do NBB, contrasta com o do Botafogo. O time carioca é o 18º da competição com 20 times e luta contra o rebaixamento. Neste mês, o clube sofreu punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de 74 pontos na classificação. A decisão foi tomada após uma sequência de infrações graves relacionadas à gestão do time, como escalação irregular, falsificação de documentos, punição a dirigente e descumprimento de determinação esportiva. O Botafogo pediu recurso.

O Brasília Basquete retorna à quadra na próxima semana. A companhia do Distrito Federal visita o Fortaleza na quarta-feira, às 19h30. No encontro entre as equipes em dezembro, os brasilienses venceram por 105 x 90. O time do Ceará perdeu por 107 x 70 para o Bauru na quinta-feira e encara o Pinheiros, neste sábado (6/3), às 18h.

O jogo

Mostrando a potência que tem em casa, o Brasília Basquete começou a partida com o domínio dentro de quadra e a vantagem na parcial. Mesmo à frente, o time cometia erros no ataque, que davam espaço para rebotes defensivos dos alvinegros. Os donos da casa largaram seis pontos (16 x 8), mas no segundo final, sofreram o contra-ataque do ala Emanuel que, sem marcação, diminuiu o placar com uma cesta de dois pontos.

No quarto seguinte, a postura dos brasilienses não foi diferente, sempre no comando das ações do jogo. O homem das bolas de três, o ala americano Crescenzi, liderava as estatísticas de maior pontuador com 12 pontos, todos convertidos de fora da área. O Brasília, com erros na defesa e fazendo algumas faltas, viu os adversários se aproximarem, diminuindo uma distância que era de 11 pontos para três. (36 x 33).

Uma partida que poderia ser fácil para os donos da casa complicou-se nos últimos minutos por erros pequenos do Brasília. Com 29 segundos para acabar o jogo, o argentino Facundo Corvalán marcou uma cesta de três para aniquilar as chances de um possível revés no placar. Com folga, o clube da capital encerrou o confronto triunfando com 79 x 73 na parcial.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Brasília Open: Thiago Monteiro e Eduardo Ribeiro avançam às semifinais

Brasília Open: Thiago Monteiro e Eduardo Ribeiro avançam às semifinais Esportes Série D: veja os grupos de Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama

Série D: veja os grupos de Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama Esportes Taekwondo do Brasil domina premiação continental nos Estados Unidos