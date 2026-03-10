InícioCidades DF
Obituário: funerais no DF nesta terça-feira (10/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 10 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (10/3):

Campo da Esperança

  • Aldaires Fernandes Correia Carneiro, 94 anos
  • Eduardo de Oliveira Magalhães, 69 anos
  • Espedito Silvino de Oliveira, 81 anos
  • Geraldo Lopes Mendes, 67 anos
  • Guiomar Vilela Marinho de Lima, 85 anos
  • Jolesmar Felismino da Silva, 61 anos
  • Juliana Couto Tamiozzo, menos de 1 ano
  • Ruth Rodrigues Alvim, 81 anos
  • Samuel Fonseca do Valle, 70 anos
  • Sandra Beatriz Bairros Tavares, 79 anos
  • Therezinha Roberto de Farias, 90 anos
  • Vasco Teixeira de Melo, 72 anos
  • Vilma Guimarães de Araújo, 91 anos
  • Walter Catarino do Carmo, 95 anos

Tagatinga

  • Bernardo Rodrigues de Souza, menos de 1 ano
  • Domingos Ramos de Brito, 90 anos
  • Elizeu Venâncio de Oliveira, 75 anos
  • Francisca Maria do Rego Rodrigues, 90 anos
  • João Ferreira de Alcântara, 91 anos
  • José Irineu da Silva, 69 anos
  • José Martins da Silva, 57 anos
  • Márcia Maria da Conceição, 62 anos
  • Maria de Oliveira Soares, 89 anos
  • Maria Eduarda Barbosa Viana, 1 ano
  • Noaldo Rodrigues dos Santos, 58 anos
  • Otaciano Pereira Mundim, 74 anos
  • Telci Pereira de Andrade, 86 anos
  • Valmir Soares da Costa, 54 anos

Gama

  • Avani Tavares Lima, 80 anos
  • Francisco Vieira, 69 anos
  • Maria Gorete Gomes Oliveira, 64 anos
  • Osmarina Lima de Sousa, 84 anos
  • Rosângela Silva Moreira, 44 anos

Brazlândia

  • Antônio dos Santos Ribeiro, 76 anos

Sobradinho

  • Aderilto Felipe dos Santos, 67 anos
  • Diego Zeus Rivas Lopez, 37 anos
  • Juvenal Rodrigues de Oliveira, 74 anos
  • Ketly Jhennyfer Santos Soares, menos de 1 ano
  • Lindomar Gomes de Miranda, 54 anos
  • Marcos André Marques da Silva, 47 anos
  • Maria Elizabete de Sousa, 71 anos
  • Milles Monteiro dos Santos, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

  • Geralda Rodrigues de Oliveira Leite, 67 anos (cremação)

postado em 10/03/2026 17:23
postado em 10/03/2026 17:23
