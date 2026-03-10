Obituário: funerais no DF nesta terça-feira (10/3); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (10/3):

Campo da Esperança



Aldaires Fernandes Correia Carneiro, 94 anos



Eduardo de Oliveira Magalhães, 69 anos



Espedito Silvino de Oliveira, 81 anos



Geraldo Lopes Mendes, 67 anos



Guiomar Vilela Marinho de Lima, 85 anos



Jolesmar Felismino da Silva, 61 anos



Juliana Couto Tamiozzo, menos de 1 ano



Ruth Rodrigues Alvim, 81 anos



Samuel Fonseca do Valle, 70 anos



Sandra Beatriz Bairros Tavares, 79 anos



Therezinha Roberto de Farias, 90 anos



Vasco Teixeira de Melo, 72 anos



Vilma Guimarães de Araújo, 91 anos



Walter Catarino do Carmo, 95 anos

Tagatinga



Bernardo Rodrigues de Souza, menos de 1 ano



Domingos Ramos de Brito, 90 anos



Elizeu Venâncio de Oliveira, 75 anos



Francisca Maria do Rego Rodrigues, 90 anos



João Ferreira de Alcântara, 91 anos



José Irineu da Silva, 69 anos



José Martins da Silva, 57 anos



Márcia Maria da Conceição, 62 anos



Maria de Oliveira Soares, 89 anos



Maria Eduarda Barbosa Viana, 1 ano



Noaldo Rodrigues dos Santos, 58 anos



Otaciano Pereira Mundim, 74 anos



Telci Pereira de Andrade, 86 anos



Valmir Soares da Costa, 54 anos

Gama



Avani Tavares Lima, 80 anos



Francisco Vieira, 69 anos



Maria Gorete Gomes Oliveira, 64 anos



Osmarina Lima de Sousa, 84 anos



Rosângela Silva Moreira, 44 anos

Brazlândia



Antônio dos Santos Ribeiro, 76 anos

Sobradinho



Aderilto Felipe dos Santos, 67 anos



Diego Zeus Rivas Lopez, 37 anos



Juvenal Rodrigues de Oliveira, 74 anos



Ketly Jhennyfer Santos Soares, menos de 1 ano



Lindomar Gomes de Miranda, 54 anos



Marcos André Marques da Silva, 47 anos



Maria Elizabete de Sousa, 71 anos



Milles Monteiro dos Santos, menos de 1 ano



Jardim Metropolitano



Geralda Rodrigues de Oliveira Leite, 67 anos (cremação)