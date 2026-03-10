Obituário: funerais no DF nesta terça-feira (10/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (10/3):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Campo da Esperança
- Aldaires Fernandes Correia Carneiro, 94 anos
- Eduardo de Oliveira Magalhães, 69 anos
- Espedito Silvino de Oliveira, 81 anos
- Geraldo Lopes Mendes, 67 anos
- Guiomar Vilela Marinho de Lima, 85 anos
- Jolesmar Felismino da Silva, 61 anos
- Juliana Couto Tamiozzo, menos de 1 ano
- Ruth Rodrigues Alvim, 81 anos
- Samuel Fonseca do Valle, 70 anos
- Sandra Beatriz Bairros Tavares, 79 anos
- Therezinha Roberto de Farias, 90 anos
- Vasco Teixeira de Melo, 72 anos
- Vilma Guimarães de Araújo, 91 anos
- Walter Catarino do Carmo, 95 anos
Tagatinga
- Bernardo Rodrigues de Souza, menos de 1 ano
- Domingos Ramos de Brito, 90 anos
- Elizeu Venâncio de Oliveira, 75 anos
- Francisca Maria do Rego Rodrigues, 90 anos
- João Ferreira de Alcântara, 91 anos
- José Irineu da Silva, 69 anos
- José Martins da Silva, 57 anos
- Márcia Maria da Conceição, 62 anos
- Maria de Oliveira Soares, 89 anos
- Maria Eduarda Barbosa Viana, 1 ano
- Noaldo Rodrigues dos Santos, 58 anos
- Otaciano Pereira Mundim, 74 anos
- Telci Pereira de Andrade, 86 anos
- Valmir Soares da Costa, 54 anos
Gama
- Avani Tavares Lima, 80 anos
- Francisco Vieira, 69 anos
- Maria Gorete Gomes Oliveira, 64 anos
- Osmarina Lima de Sousa, 84 anos
- Rosângela Silva Moreira, 44 anos
Brazlândia
- Antônio dos Santos Ribeiro, 76 anos
Sobradinho
- Aderilto Felipe dos Santos, 67 anos
- Diego Zeus Rivas Lopez, 37 anos
- Juvenal Rodrigues de Oliveira, 74 anos
- Ketly Jhennyfer Santos Soares, menos de 1 ano
- Lindomar Gomes de Miranda, 54 anos
- Marcos André Marques da Silva, 47 anos
- Maria Elizabete de Sousa, 71 anos
- Milles Monteiro dos Santos, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
- Geralda Rodrigues de Oliveira Leite, 67 anos (cremação)
Saiba Mais
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
postado em 10/03/2026 17:23