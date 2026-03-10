Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou no Lago Paranoá

O corpo do homem que se afogou no Lago Paranoá, próximo ao Corpo de Fuzileiros Navais, no Setor de Clubes Norte, na tarde de segunda-feira (9/3), foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) na manhã desta terça-feira (10/3).
Segundo o CBMDF, a corporação foi acionada às 17h32, na segunda-feira, e os mergulhadores de resgate iniciaram as buscas logo em seguida. As equipes trabalharam até o início da noite, mas, com o anoitecer e a baixa visibilidade na água, as buscas foram suspensas às 19h40. Os trabalhos foram retomados nesta terça-feira (10/3), por volta das 6h.
Durante a operação, os militares utilizaram a técnica de varredura por quadrantes e o auxílio de um aparelho de sonar. O corpo, ainda não identificado, foi localizado às 8h38, a cerca de 300 metros da margem do Lago e a 12 metros de profundidade.
As circunstâncias do afogamento ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil (PCDF) foi acionada e ficará responsável pela investigação do caso.