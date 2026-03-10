Mulher morta a facadas em Planaltina será sepultada nesta quarta (11/3)

Será sepultada, na tarde desta quarta-feira (11/3), Luana Moreira Marques, 41 anos, vítima de feminicídio no DF. A manicure foi morta a facadas pelo ex-companheiro Wellington Bezerra da Silva dentro do carro, na segunda-feira (9/3). Após o crime, o homem conduziu o veículo até à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) com o corpo da mulher dentro e apresentou-se à polícia.
O enterro da vítima está marcado para ocorrer das 15h às 17h, no Cemitério Campo da Esperança de Planaltina.
Em um áudio obtido pelo Correio, Wellington envia uma mensagem de voz ao filho do casal logo após o crime, em que admite o crime. “Eu fiz merda. Matei sua mãe. Estou indo para a delegacia, na 16ª, vou me entregar aqui. Matei sua mãe dentro do carro. Desculpa, meu filho, mas eu não aguentei. Sofrimento demais”, disse.
Segundo informações, o casal mantinha um relacionamento de 25 anos. Há um mês, Luana havia decidido colocar um fim na relação. O agressor não aceitava o término. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF).
