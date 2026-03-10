Pesquisa mostra como as pessoas se deslocam do Entorno para o DF

A pesquisa indica que a maioria das pessoas que vêm do Entorno para trabalhar no DF utiliza ônibus - (crédito: | Foto: Arquieo/Agência Brasília )

Cerca de 200 mil pessoas vêm para a capital federal a trabalho. Desses, cerca de 122 mil trabalhadores utilizam ônibus no deslocamento. A maioria dos trabalhadores é originária dos municípios goianos de Águas Lindas de Goiás (mais de 55 mil pessoas), Valparaíso de Goiás (mais de 42 mil pessoas), Novo Gama e Luziânia, com mais de 24 mil trabalhadores, cada um. Os dados são da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (Pdad-A) de 2024, elaborada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF).

Os moradores dos municípios goianos que se deslocam para o DF para estudar totalizam 44 mil pessoas, das quais aproximadamente 18 mil utilizam ônibus ou transporte escolar público. A média de 9 mil estudantes vêm do Novo Gama, seguida de Águas Lindas de Goiás (cerca de 8.300 estudantes) e de Valparaíso e Planaltina, com quase 8 mil estudantes, cada.

“Ao divulgar esses resultados, o IPEDF fornece a base técnica indispensável para que gestores planejem soluções que reduzam o tempo de deslocamento e melhorem a qualidade de vida da população. Produzir dados confiáveis é o primeiro passo para uma mobilidade urbana mais justa e conectada", afirma o diretor-presidente do IPEDF, Manoel Clementino.

De acordo com os dados da pesquisa, a Periferia Metropolitana de Brasília, que engloba os 12 municípios do Entorno, reúne 1.272.908 moradores e 571.635 domicílios na área urbana da PMB.

Sobre o deslocamento diário de mais de 200 mil trabalhadores da região do Entorno para o DF, o diretor de Estudos e Políticas Ambientais e Territoriais do IPEDF pontua: “Esse fluxo massivo de profissionais e trabalhadores demonstra a importância da investigação e estudo sobre a mobilidade dos moradores, uma vez que subsidia políticas e ações voltadas especialmente aos acessos, modos de se deslocar e melhorias das infraestruturas de transportes, considerando que o deslocamento cotidiano impacta diretamente a vida e a saúde da população”.