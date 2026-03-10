"Na base da Paz": Federação de Futebol do DF lança campanha contra violência

O pentacampeão Edmílson ministra palestra durante o lançamento da ação Na base da Paz em Brasília - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O dia 10 de março de 2026 ficou marcado na história do futebol candango como um novo passo pela segurança nas arquibancadas. Nesta terça-feira, a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) lançou o projeto “Na base da paz” para conscientizar todos os clubes sobre o aumento da violência verbal nas partidas juvenis. O evento contou com a presença de Edmílson, campeão mundial na Copa de 2002 sob o comando de Luiz Felipe Scolari e recém-empossado diretor de projetos especiais da Confederação Brasileira de Futebol, e de representantes da CBF Academy — a escola de formação da CBF.

A iniciativa implementa o Protocolo de Ação contra a Violência Verbal. O plano é eliminar os insultos nas arquibancadas. A medida que conscientizar não somente os torcedores, mas os árbitros, equipes, jogadores e comissões técnicas sobre o aumento dos comportamentos violentos e a necessidade de combatê-los. Hoje, a FFDF organiza competições nas categorias de formação Sub-11, Sub-13, Sub-17, Sub-17 e Sub-20 na categoria masculina. No feminino, há torneios sub-15 e sub-17.

A cerimônia no auditório do Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) reuniu os presidentes dos clubes de categoria de base, a arbitragem brasiliense, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e a CBF Academy/IDP para mostrar o processo de planejamento que antecederá as partidas nos estádios de futebol.

Procedimento

O protocolo funcionará da seguinte forma: o árbitro responsável paralisará a partida e comunicará ao delegado do jogo acerca da violência. Em seguida, o delegado repassará à comissão técnica dos clubes e advertirá o infrator da agressão para encerrar as ofensas.

Em caso de persistência, a disputa será temporariamente interrompida e os times serão convidados a deixar o campo e retornar ao vestiário. A partida pode ser suspensa em definitivo se os responsáveis pelos atos não puderem ser retirados e/ou identificados, ou seja reproduzidos por outros torcedores.

Durante o evento, os convidados ministraram palestras sobre a importância do projeto a ser implementado inicialmente nas categorias de base do Distrito Federal. Futuramente, o plano é colocá-los em prática nas competições profissionais.

O ponto mais debatido na cerimônia foi o peso de alertar, principalmente, aos pais de jogadores mais novos à beira de campo sobre a violência verbal com as crianças. Como exemplo, usaram a campanha da Federação Paulista de Futebol — “pais de castigo”, que determina a proibição de familiares nas partidas de base, especificamente nas sub-11 e sub-12.

O que eles disseram

Um dos palestrantes, o ex-jogador Edmílson, titular da Seleção na Copa de 2002, elogiou o engajamento contra a violência. "Eu acho que houve um caso que acendeu o alerta. A federação prontamente buscou uma solução de tentar minimizar e nem partir para o lado de punição, porque foi o caso da Federação Paulista, que trancou as portas (dos estádios) para essas categorias", observou.

"Eu acho que, quando você identifica alguma coisa que você pode prevenir, virar um caos, virar algo incontrolado, faz sentido. Então eu acho que o presidente Daniel (Vasconcelos) acertou criar esse protocolo. São três regrinhas básicas. Tem que ter a consciência não só da federação, mas também de todo mundo que é envolvido numa partida de futebol”, alerta Edmilson.

O diretor de competições da FFDF, João Paulo Ruspiguel, também falou sobre a iniciativa. "Quero começar lembrando algo simples: na arquibancada, nós não estamos só torcendo. Nós estamos ensinando. E quem está em campo, no Sub-11 e no Sub-13, está em fase de formação como atleta e como pessoa. Só que a criança aprende pelo ambiente. E a arquibancada é parte do ambiente", adverte.

"Quando a arquibancada vira cobrança e tensão, a criança joga com medo. E medo não forma atleta, medo forma trava. Quando a arquibancada vira incentivo e respeito, a criança aprende e cresce, aqui está o ponto chave: o nosso objetivo não é 'torcida silenciosa'. É torcida responsável."

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima