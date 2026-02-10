Pesquisa traça perfil socioeconômico do Entorno do DF e aponta desafios

Levantamento da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (Pdad-A) 2024 indica que a área urbana de 12 municípios goianos do Entorno do Distrito Federal concentra 1.272.409 moradores e 571.635 domicílios. Os dados integram um diagnóstico demográfico, social e econômico da Área Metropolitana de Brasília, que reúne, ao todo, 4.255.225 habitantes e 1.806.637 domicílios.

Realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), a pesquisa busca subsidiar o planejamento e o monitoramento de políticas públicas voltadas à região, marcada por intensa integração com o DF, especialmente nos fluxos diários de trabalho, estudo e acesso a serviços.

Entre os municípios da chamada Periferia Metropolitana de Brasília, Águas Lindas de Goiás, Luziânia e Valparaíso de Goiás aparecem com as maiores populações e número de domicílios. Águas Lindas também se destaca por ter a população mais jovem, com média de 29,6 anos, e o segundo maior percentual de moradores casados (49,3%).

Padre Bernardo registra o maior percentual de pessoas negras (71,5%), enquanto Formosa concentra a maior proporção de católicos (64,3%). No recorte habitacional, Planaltina de Goiás apresenta o maior índice de domicílios próprios (76,7%) e de lares chefiados por mães solo (22,1%).

Águas Lindas lidera ainda o percentual de domicílios formados por casal com filhos (42,8%) e de residências com animais de estimação (74%).

Segundo o IPEDF, os dados permitem dimensionar demandas e orientar decisões sobre transporte, educação, saúde e infraestrutura, considerando a mobilidade diária entre os municípios do Entorno e o Distrito Federal — um dos principais desafios da região.

