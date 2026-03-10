Grave sinistro na BR-070 mata uma pessoa e fere outras duas

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em sinistro na BR-070 - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um sinistro de trânsito envolvendo quatro motos e três carros na BR-070, próximo a Águas Lindas de Goiás, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas no início da noite desta terça-feira (10/3).

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), populares acionaram o socorro por volta das 18h45. A corporação também informou que as duas vítimas sobreviventes foram encaminhadas ao hospital pelo Corpo de Bombeiros de Goiás. A pessoa que não resistiu teve o óbito declarado após atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo uma moradora de Águas Lindas, o sinistro teve impacto no trânsito. Ela contou ao Correio que está desde as 18h parada no engarrafamento. "Eu estou desde esse horário presa em Ceilândia, no Setor O. Não estou nem perto de casa", afirmou.

Ainda não se sabe sobre a dinâmica do sinistro ou sobre outras vítimas.



