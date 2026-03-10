PSB-DF aciona STF contra Ibaneis por supostas relações com fundo ligado a operações do BRB - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Partido Socialista Brasileiro no Distrito Federal (PSB-DF) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação solicitando que a Procuradoria-Geral da República (PGR) abra investigação contra o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O pedido tem como base informações divulgadas na imprensa que apontariam negociações entre o escritório de advocacia do governador e o fundo Reag Legal Claims, posteriormente denominado Pedra Azul FIDC, que teria interesse em operações envolvendo o BRB e o Banco Master.

Segundo o partido, os fatos relatados justificam a abertura de procedimento investigatório para esclarecer a natureza da operação financeira e eventuais relações com o banco público do Distrito Federal.

A notícia de fato foi distribuída por prevenção ao gabinete do ministro André Mendonça, relator de investigações relacionadas à Operação Compliance Zero. “Na manifestação apresentada ao STF, o partido solicita que o caso seja encaminhado à Procuradoria-Geral da República para análise da instauração de investigação criminal, com eventual adoção de diligências, coleta de documentos e oitivas”, informou a legenda.

Caso sejam confirmadas irregularidades, o PSB-DF cita possíveis enquadramentos penais, como “corrupção passiva, tráfico de influência, advocacia administrativa, gestão temerária de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro”.

“Diante da gravidade das informações reveladas, o PSB-DF sustenta que a Procuradoria-Geral da República deve avaliar inclusive o pedido de afastamento do governador Ibaneis Rocha, a fim de garantir a independência das investigações”, concluiu o partido.

Defesa

Em nota, os advogados de defesa do governador Ibaneis afirmaram que ele está afastado do escritório desde 2018, ano da primeira eleição ao governo, “de modo que não possui informações sobre negociações realizadas quase seis anos após seu afastamento”. O comunicado nega ainda qualquer negociação com Marcos Ferreira Costa, diretor do Reag. “Todas as informações que detém sobre o grupo foram adquiridas a partir de matérias de jornais, já no presente ano”, afirma a defesa.

Leia a nota na íntegra:

A defesa do Governador Ibaneis Rocha esclarece que ele está afastado do escritório de advocacia desde 2018, de modo que não possui informações sobre negociações realizadas quase seis anos após seu afastamento.

Esclarece-se, ainda, que o Governador Ibaneis nunca participou de quaisquer negociações com o Sr. Marcos Ferreira Costa, tampouco com outros representantes dessa empresa. Todas as informações que detém sobre o grupo foram adquiridas a partir de matérias de jornais, já no presente ano.

