Em áudio, homem confessa ter matado ex-companheira em Planaltina (DF)

Wellington e Luana tiveram um relacionamento de 25 anos - (crédito: Reprodução)

O Correio teve acesso, com exclusividade, a um áudio enviado por Wellington, investigado por matar a ex-companheira, Luana Moreira Marques, de 41 anos, a facadas dentro do próprio carro, na segunda-feira (9/3), em Planaltina (DF).

Na gravação, encaminhada ao filho do casal, o homem admite o crime e afirma que seguia para a delegacia para se entregar. “Eu fiz merda. Matei sua mãe. Estou indo para a delegacia, na 16ª, vou me entregar aqui. Matei sua mãe dentro do carro. Desculpa, meu filho, mas eu não aguentei. Sofrimento demais”, diz o suspeito em áudio.

Segundo informações apuradas até o momento, Luana havia se separado de Wellington há cerca de um mês. O investigado, no entanto, não aceitava o fim do relacionamento.

O corpo da vítima foi encontrado no banco da frente do veículo conduzido pelo suspeito. O carro foi estacionado nas dependências da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, onde Wellington se apresentou espontaneamente e relatou o crime. Luana e Wellington mantiveram um relacionamento por aproximadamente 25 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF).

Onde pedir ajuda:

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

» Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.

WhatsApp: (61) 9366-9229

Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.

Telefone: (61) 2326-4615