Em áudio, homem confessa ter matado ex-companheira em Planaltina (DF)

O Correio teve acesso, com exclusividade, a um áudio enviado por Wellington, investigado por matar a ex-companheira, Luana Moreira Marques, de 41 anos, a facadas dentro do próprio carro, na segunda-feira (9/3), em Planaltina (DF).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na gravação, encaminhada ao filho do casal, o homem admite o crime e afirma que seguia para a delegacia para se entregar. “Eu fiz merda. Matei sua mãe. Estou indo para a delegacia, na 16ª, vou me entregar aqui. Matei sua mãe dentro do carro. Desculpa, meu filho, mas eu não aguentei. Sofrimento demais”, diz o suspeito em áudio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: Homem mata ex-companheira e leva o corpo à delegacia de polícia, em Planaltina
Segundo informações apuradas até o momento, Luana havia se separado de Wellington há cerca de um mês. O investigado, no entanto, não aceitava o fim do relacionamento.
O corpo da vítima foi encontrado no banco da frente do veículo conduzido pelo suspeito. O carro foi estacionado nas dependências da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, onde Wellington se apresentou espontaneamente e relatou o crime. Luana e Wellington mantiveram um relacionamento por aproximadamente 25 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF).
Onde pedir ajuda:
» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)
» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)
» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.
Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):
» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)
» Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)
» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.
WhatsApp: (61) 9366-9229
Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468
» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.
Telefone: (61) 2326-4615
Saiba Mais
Paulo Gontijo
Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.