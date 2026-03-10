InícioCidades DF
Goiás

Faccionado envolvido em furtos a joalherias morre em confronto com a PM

Fabrício Madson da Luz, o "Abajur", é suspeito de múltiplos furtos a joalherias. Confronto ocorreu nesta terça (10/3)

Fabrício morreu ao confrontar com policiais - (crédito: Material cedido ao Correio)
Fabrício morreu ao confrontar com policiais - (crédito: Material cedido ao Correio)

Integrante da facção goiana Amigos do Estado (ADE) e investigado por furtos a joalherias de shoppings do país, Fabrício Madson da Luz, conhecido como “Abajur”, morreu após confronto com policiais militares do Estado de Goiás, na tarde desta terça-feira (10/3). A ação resultou na prisão de dois suspeitos, entre eles o irmão de Fabrício, Fagner da Luz Santos, apontado como membro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), a equipe recebeu informações da Polícia Civil do Paraná sobre suspeitos envolvidos no furto a uma joalheria em Londrina. Por volta das 17h45, Fagner foi localizado em Água Quente, no DF. Os policiais seguiram então para Taguatinga, onde Fabrício poderia estar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao avistar a polícia, o suspeito tentou fugir em uma moto. Segundo a PMGO, ele desobedeceu a ordem de parada e teria atirado contra as equipes, que reagiram. Durante a fuga, Fabrício tentou se esconder em uma área de obras. Cercado e ainda armado, foi baleado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Fabrício morreu no local.

Os militares apreenderam a arma usada pelo suspeito, oito peças de skunk e balança de precisão. O terceiro alvo do mandado de prisão foi detido em Santo Antônio do Descoberto.

Piratas

Fabrício é suspeito de integrar a quadrilha “Piratas dos Shoppings”, atuante em todo país e especializada no furto a joalherias. Em 2018, foi preso por arrombar um cofre dos Correios em Alexânia (GO) na companhia de um comparsa.

Já em 2015, Fabrício teve o nome divulgado pela Polícia Civil do Mato Grosso por assaltar uma loja do Boticário, em Cuiabá, na Avenida Fernando Correa da Costa. Segundo as investigações da época, ele e outro homem invadiram a loja em 2013 e roubaram produtos e pertences de clientes.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 10/03/2026 23:31
SIGA
x