Faccionado envolvido em furtos a joalherias morre em confronto com a PM

Integrante da facção goiana Amigos do Estado (ADE) e investigado por furtos a joalherias de shoppings do país, Fabrício Madson da Luz, conhecido como “Abajur”, morreu após confronto com policiais militares do Estado de Goiás, na tarde desta terça-feira (10/3). A ação resultou na prisão de dois suspeitos, entre eles o irmão de Fabrício, Fagner da Luz Santos, apontado como membro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), a equipe recebeu informações da Polícia Civil do Paraná sobre suspeitos envolvidos no furto a uma joalheria em Londrina. Por volta das 17h45, Fagner foi localizado em Água Quente, no DF. Os policiais seguiram então para Taguatinga, onde Fabrício poderia estar.

Ao avistar a polícia, o suspeito tentou fugir em uma moto. Segundo a PMGO, ele desobedeceu a ordem de parada e teria atirado contra as equipes, que reagiram. Durante a fuga, Fabrício tentou se esconder em uma área de obras. Cercado e ainda armado, foi baleado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Fabrício morreu no local.

Os militares apreenderam a arma usada pelo suspeito, oito peças de skunk e balança de precisão. O terceiro alvo do mandado de prisão foi detido em Santo Antônio do Descoberto.

Piratas

Fabrício é suspeito de integrar a quadrilha “Piratas dos Shoppings”, atuante em todo país e especializada no furto a joalherias. Em 2018, foi preso por arrombar um cofre dos Correios em Alexânia (GO) na companhia de um comparsa.

Já em 2015, Fabrício teve o nome divulgado pela Polícia Civil do Mato Grosso por assaltar uma loja do Boticário, em Cuiabá, na Avenida Fernando Correa da Costa. Segundo as investigações da época, ele e outro homem invadiram a loja em 2013 e roubaram produtos e pertences de clientes.