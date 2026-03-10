Jornalistas do Correio são reconhecidas por compromisso com as mulheres do DF

Sessão Solene de Dia da Mulher Direitos que cuidam, políticas que transformam – Compromisso com as Mulheres do Distrito Federal, é de iniciativa da deputada distrital Paula Belmonte - (crédito: Ed Alves/C.B./D.A Press)

Jornalistas do Correio Braziliense serão homenageadas na noite desta terça-feira (10/3) pela contribuição para a defesa dos direitos das mulheres. A Sessão Solene de Dia da Mulher Direitos que cuidam, políticas que transformam – Compromisso com as Mulheres do Distrito Federal, iniciativa da deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), reconhecerá a atuação de pioneiras, educadoras e profissionais de diversas áreas com moção de louvor.

Na ementa da homenagem, a deputada destaca que se trata de "reconhecimento à sua contribuição social, profissional e comunitária".

Entre as homenageadas, estão a diretora de Redação do Correio, Ana Dubeux; a editora de Política local e do caderno Direito&Justiça, Ana Maria Campos; a coordenadora de produção de Cidades, Adriana Bernardes; a repórter de Cidades Darcianne Diogo; a editora de Opinião, Carmen Souza, e subeditora, Rosane Garcia; a editora do site do Correio, Mariana Niederauer; a subeditora da Revista do Correio, Sibele Negromonte; e as colunistas da Capital S/A, Samanta Sallum, e da Viva Brasília, Mariana Campos.



A cerimônia ocorrerá no Auditório da CLDF, às 19h30.

Reconhecimento da cobertura josnalística

O Correio também será homenageado na sexta-feira (13/3) na CLDF, em reconhecimento ao ciclo de reportagens sobre feminicídio. A diretora de Redação, Ana Dubeux, receberá o 7º Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, representando a equipe de reportagem do jornal pela cobertura dedicada ao tema da violência contra a mulher.

A cerimônia de entrega ocorrerá às 19h, no plenário da CLDF. O prêmio é uma iniciativa do Gabinete 24 e integra as ações da Comissão de Direitos Humanos da Casa, presidida pelo deputado distrital Fábio Félix (PSol).