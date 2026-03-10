Justiça determina prisão preventiva de acusado de matar mulher em carro

Wellington e Luana tiveram um relacionamento de 25 anos - (crédito: Reprodução)

A Justiça do DF converteu em preventiva a prisão de Wellington Bezerra da Silva, acusado de matar a ex-companheira a facadas dentro do carro, em Planaltina. Após cometer o feminicídio, o agressor dirigiu até a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) com o corpo de Luana Moreira Marques, 41 anos, dentro do veículo e apresentou-se à polícia.

Wellington foi preso no dia do crime, na segunda-feira (9/3), e passou por audiência de custódia na tarde desta terça (10/3). Na decisão, o juiz decidiu pela manutenção da prisão. O feminicida confesso deve ser transferido ao Complexo Penitenciário da Papuda nos próximos dias.

Confissão

Em um áudio obtido pelo Correio, Wellington envia uma mensagem de voz ao filho do casal logo após o crime, em que admite o crime. “Eu fiz merda. Matei sua mãe. Estou indo para a delegacia, na 16ª, vou me entregar aqui. Matei sua mãe dentro do carro. Desculpa, meu filho, mas eu não aguentei. Sofrimento demais”, disse.

O casal mantinha um relacionamento de 25 anos. Há um mês, Luana havia decidido colocar um fim na relação. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF).

Onde pedir ajuda:

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

» Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.

WhatsApp: (61) 9366-9229

Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.

Telefone: (61) 2326-4615



