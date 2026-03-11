InícioCidades DF
Eduardo Aroeira, membro de conselho do BRB, renuncia ao cargo

O motivo da renúncia não foi divulgado, mas o banco informou que a saída foi a pedido de Aroeira. No mesmo dia, Joaquim Lima tomou posse no cargo

Eduardo Aroeira, membro de conselho do BRB, renuncia ao cargo - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O Banco de Brasília (BRB) anunciou a renúncia do então membro do Conselho de Administração da instituição, Eduardo Aroeira Almeida, que saiu a pedido, sem informar as razões. No mesmo dia, tomou posse no conselho Joaquim Lima de Oliveira. A renúncia e a nomeação aconteceram na terça-feira (10/3).

Joaquim Lima de Oliveira atuou como diretor, vice-presidente e presidente interino na Caixa Econômica Federal, além de exercer funções de liderança no governo federal. É graduado em psicologia e administração de empresas, com pós-graduação em administração pública e finanças, além de possuir certificações para atuação em Conselhos de Administração.

O nome de Joaquim Lima havia sido anunciado para o conselho em 30 de janeiro, junto com Edison Antônio Costa Britto Garcia e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. "As nomeações do Sr. Edison Antônio e de Sérgio Ricardo Miranda Nazaré não tiveram prosseguimento, em razão da desistência de ambos da investidura nos cargos", informou o BRB por meio de Fato Relevante enviado aos acionistas e ao mercado financeiro. 

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 11/03/2026 20:31
