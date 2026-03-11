GDF lança mestrado de inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico

GDF lança mestrado em parceria com Universidade de Brasília e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) - (crédito: FAPDF)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, lançou, nesta quarta-feira (11/03), novo programa de mestrado para servidores do Governo do Distrito Federal (GDF). A iniciativa — uma parceria entre o GDF, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e a Universidade de Brasília (UnB) —, oferece um mestrado em temas relacionados à inovação, à tecnologia e ao desenvolvimento econômico para 70 servidores e dez pessoas do público geral.

Com um investimento de R$ 2,4 milhões, o programa Empreendedorismo, Inovação, Tecnologia e Crescimento Econômico na Era da Inteligência Artificial terá duas turmas, cada uma com 40 vagas. A primeira está prevista para o segundo semestre de 2026. Já a segunda deve começar no primeiro semestre de 2027.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Faculdade Mackenzie oferece apoio jurídico a mulheres em vulnerabilidade

De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), Leonardo Reisman, a iniciativa é uma oportunidade para promover ações voltadas para a região. “É um mestrado muito pensado para a realidade do DF. Uma das inovações que a gente pretende trazer no edital de chamamento é dar prioridade para projetos de pesquisa que versem sobre assuntos do DF”, afirma.

O diretor da Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas (Face/UnB), Roberto Ellery, destaca a importância dos temas trabalhados no mestrado para pensar o presente. "Nós entendemos que a gestão e a inovação são fundamentais para o DF e para qualquer organização, especialmente em uma época em que elas guiam a vida de todos", disse. A previsão é que o edital para seleção dos servidores participantes seja lançado em abril.