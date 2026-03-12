Manutenção suspende água em áreas de Taguatinga nesta quinta-feira (12/3)

Moradores de algumas áreas de Taguatinga terão o fornecimento de água temporariamente interrompido nesta quinta-feira (12/3). A medida será adotada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) para a realização de serviços de manutenção e melhorias no sistema de abastecimento da região.

A suspensão está prevista para ocorrer das 9h às 20h e afetará as seguintes localidades:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

QNF 2, lotes 1 a 20; SNO Área Especial; Hospital Regional de Taguatinga (HRT); Hospital Anchieta; QNC 1 a 16; toda a CNC; Fórum; toda a QNB; toda a CNB; além das quadras C9, C10 e C11, em Taguatinga Centro.

Segundo a Caesb, após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento poderá ser restabelecido gradualmente em algumas áreas, a partir do horário previsto para o término da manutenção.

A companhia orienta ainda que os usuários realizem a limpeza das instalações prediais de água e do reservatório antes da ligação definitiva, além de manter a higienização semestral desses reservatórios.

Durante a execução dos serviços, a Caesb também pede à população que faça uso consciente da água, já que o consumo individual pode impactar diretamente o abastecimento coletivo.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 115, canal de atendimento da companhia.