Caesb anuncia projeto de captação com capacidade de atender 400 mil pessoas

O presidente da Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), Luís Antônio de Almeida Reis, anunciou, em primeira mão, a autorização que a Caesb conseguiu da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para fazer a captação na Usina Hidrelétrica de Queimado. Ao CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (15/9), o presidente da companhia explicou aos jornalistas Roberto Fonseca e Adriana Bernardes, que essa captação será destinada ao abastecimento de regiões como Núcleo Rural Café Sem Troco e São Sebastião.

“É um reforço para o nosso sistema de abastecimento de água. O DF possui um baixo número de grandes rios, dependemos muito de reservação. Essa autorização é muito útil porque não será necessário investimento em construção e nem um risco para o meio-ambiente”, afirmou. Segundo Almeida, esse novo aporte será suficiente para abastecer cerca de 400 mil pessoas, o que representa, por exemplo, a população de Ceilândia e Samambaia.

A expectativa para o presidente da Caesb é que em seis meses, todos os projetos e planejamentos estejam prontos. “Temos três anos para fazer todos os projetos e, de fato, iniciar a captação. Queremos agilizar esse primeiro processo e definir esses projetos em até seis meses, isso vai agilizar o nosso fornecimento de água”, disse.

Sobre os prazos, Almeida comenta que os trabalhos para a estruturação da equipe responsável pelo projeto já estão sendo feitos. “O governador Ibaneis está muito apressado. Ele tem uma motivação para que tudo seja estruturado, essa cobrança é positiva para nós. Passada a fase do planejamento, queremos, efetivamente, começar as obras de captação”, disse. Segundo o presidente, ainda é muito cedo para definir uma despesa exata, entretanto, ele é possível ter uma ideia devido aos outros projetos. “Mas temos parâmetros de outros sistemas de ampliação que circulam em torno de R$ 350 milhões. Podemos imaginar a dessa captação com essa grandeza também”, acrescentou.

Almeida ainda comenta sobre as áreas que receberão o novo abastecimento. “Pretendemos levar água até o Núcleo Rural Café Sem Troco, que é atendida por poços. Além disso, a ideia é atender a parte sul de São Sebastião para reforçar esse abastecimento, que também é uma região que possui muitos poços”, ressaltou.

