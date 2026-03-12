Morre Raimundo Cunha Neto, servidor aposentado do Senado e filho de Ari Cunha

Apaixonado por viagens, vinhos, tecnologia e notícias. Assim era Raimundo Cunha Neto, servidor aposentado do Senado Federal que morreu, aos 68 anos, na manhã desta quinta-feira (12/3), após lutar contra uma miopatia, condição que afeta os músculos. Neto, como ficou conhecido, era filho de Ari Cunha, fundador do Correio Braziliense, que morreu em 2018.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Ele era um grande admirador do pai, viu o Correio ser formado e acompanhava, fielmente, a coluna do nosso avô", conta Alexandre, 39, filho mais velho de Neto, fazendo referência à coluna de opinião Visto, Lido e Ouvido, hoje assinada por Circe Cunha, irmã do servidor federal. Apesar de ter nascido em São Paulo, ele veio para Brasília ainda pequeno, durante a inauguração.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Fotos compartilhadas com a reportagem mostram Neto sempre sorridente junto à família. Comemorando aniversários, lendo jornal e viajando. "Ele amava se aventurar pelo mundo. Nunca me esquecerei de quando vimos a aurora boreal juntos. Foi emocionante", revela o primogênito. Além dos vinhos, o filho de Ari era um admirador de Fórumula 1 e de aviação.
"Ele tentou ser aviador, mas devido a um problema no coração, não conseguiu. Acabou entrando para a faculdade de economia e, ainda cedo, tornou-se servidor no Senado, assumindo a direção de diferentes áreas", completa.
Legado de companheirismo
Guilherme conta que, na juventude, o pai tentava se aproximar dos filhos jovens assumindo alguns comportamentos típicos desta fase. "Ele cumprimentava a gente com soquinho e falava com gírias. Sempre foi vidrado em eletrônicos também", diz. Para a família, ele era a pessoa que resolvia todos os problemas. "Nossa senha do wifi era 'chamaneto'", acrescenta o filho.
A retidão e a gentileza extrema também marcaram a trajetória de Neto. Mesmo nos momentos em que a saúde estava debilitada, ele fazia questão de ceder seu espaço a quem precisasse e de manter a voz baixa em locais públicos, priorizando sempre o respeito ao próximo.
"Ele sempre foi exageradamente educado, pensando no direito do outro. Aprendemos muito com ele o valor de ser correto e de respeitar o ambiente e as pessoas ao redor", relembra Guilherme, que é roteirista. Essa essência refletiu-se na formação da família. "Criaram três seres humanos incríveis, que espalham a grandeza que tinha o Neto. São pessoas honestas, cuidadosas e amorosas, fruto direto dessa criação", destaca Patrícia Correa, 31, esposa de Alexandre.
Para a despedida, a filha caçula, Mariana, viaja de Vancouver, no Canadá, onde mora atualmente. O reencontro da família reforça os valores que o patriarca cultivou em vida. "Meu pai deixa um legado de cuidado, amor, união e fraternidade", resume Guilherme.
Além dos filhos Alexandre, Guilherme e Mariana, 35, — os três frutos do casamento com Araceli Sadeck Cunha, que morreu em 2012 —, ele deixa dois netos, Celina e Gustavo, e três irmãos, Circe, Ari e Eliana.
O velório será nesta sexta-feira (13/3), às 14h, na Capela 7 do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.