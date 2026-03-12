Morre Raimundo Cunha Neto, servidor aposentado do Senado e filho de Ari Cunha

Apaixonado por viagens, vinhos, tecnologia e notícias. Assim era Raimundo Cunha Neto, servidor aposentado do Senado Federal que morreu, aos 68 anos, na manhã desta quinta-feira (12/3), após lutar contra uma miopatia, condição que afeta os músculos. Neto, como ficou conhecido, era filho de Ari Cunha, fundador do Correio Braziliense, que morreu em 2018.

"Ele era um grande admirador do pai, viu o Correio ser formado e acompanhava, fielmente, a coluna do nosso avô", conta Alexandre, 39, filho mais velho de Neto, fazendo referência à coluna de opinião Visto, Lido e Ouvido, hoje assinada por Circe Cunha, irmã do servidor federal. Apesar de ter nascido em São Paulo, ele veio para Brasília ainda pequeno, durante a inauguração.

Fotos compartilhadas com a reportagem mostram Neto sempre sorridente junto à família. Comemorando aniversários, lendo jornal e viajando. "Ele amava se aventurar pelo mundo. Nunca me esquecerei de quando vimos a aurora boreal juntos. Foi emocionante", revela o primogênito. Além dos vinhos, o filho de Ari era um admirador de Fórumula 1 e de aviação.

"Ele tentou ser aviador, mas devido a um problema no coração, não conseguiu. Acabou entrando para a faculdade de economia e, ainda cedo, tornou-se servidor no Senado, assumindo a direção de diferentes áreas", completa.

Legado de companheirismo

Guilherme conta que, na juventude, o pai tentava se aproximar dos filhos jovens assumindo alguns comportamentos típicos desta fase. "Ele cumprimentava a gente com soquinho e falava com gírias. Sempre foi vidrado em eletrônicos também", diz. Para a família, ele era a pessoa que resolvia todos os problemas. "Nossa senha do wifi era 'chamaneto'", acrescenta o filho.

A retidão e a gentileza extrema também marcaram a trajetória de Neto. Mesmo nos momentos em que a saúde estava debilitada, ele fazia questão de ceder seu espaço a quem precisasse e de manter a voz baixa em locais públicos, priorizando sempre o respeito ao próximo.

"Ele sempre foi exageradamente educado, pensando no direito do outro. Aprendemos muito com ele o valor de ser correto e de respeitar o ambiente e as pessoas ao redor", relembra Guilherme, que é roteirista. Essa essência refletiu-se na formação da família. "Criaram três seres humanos incríveis, que espalham a grandeza que tinha o Neto. São pessoas honestas, cuidadosas e amorosas, fruto direto dessa criação", destaca Patrícia Correa, 31, esposa de Alexandre.

Para a despedida, a filha caçula, Mariana, viaja de Vancouver, no Canadá, onde mora atualmente. O reencontro da família reforça os valores que o patriarca cultivou em vida. "Meu pai deixa um legado de cuidado, amor, união e fraternidade", resume Guilherme.

Além dos filhos Alexandre, Guilherme e Mariana, 35, — os três frutos do casamento com Araceli Sadeck Cunha, que morreu em 2012 —, ele deixa dois netos, Celina e Gustavo, e três irmãos, Circe, Ari e Eliana.

O velório será nesta sexta-feira (13/3), às 14h, na Capela 7 do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.