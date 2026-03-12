Quadrilha de Santo Antônio invade loja no Espírito Santo e leva R$ 300 mil em joias

Kawe, membro da quadrilha, é envolvido em outros furtos semelhantes - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma ação integrada entre a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e o Centro de Inteligência da Polícia Militar do DF (PMDF) resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas no furto a uma joalheria localizada no Shopping Vila Velha, no Espírito Santo. Os suspeitos são de Santo Antônio do Descoberto (GO) e integram a quadrilha "Piratas dos Shoppings", afirmou a polícia.

As prisões ocorreram na madrugada dessa quarta-feira (11/3), em Santo Antônio, Águas Lindas de Goiás e Sobradinho. Essa é a segunda ação contra o grupo criminoso em menos de 24 horas. Na terça-feira, Fabrício Madson foi morto em confronto com a PMGO. Ele era suspeito de envolvimento em vários furtos a joalherias do país.

O Correio teve acesso ao boletim de ocorrência registrado pelo 7º Distrito Policial do Espírito Santo. Segundo as investigações, um homem, após furtar peças de roupa em uma loja do Flamengo, entrou em uma joalheria próxima por um buraco feito pelo próprio autor e subtraiu centenas de joias que estavam em bandejas e na vitrine. O prejuízo estimado é de R$ 300 mil.

Entre os presos nessa quarta está Kawe Filipe do Nascimento, que tem uma vasta ficha criminal por delitos semelhantes. Parte das joias foi recuperada.

Rota dourada

No ano passado, o Correio revelou como opera o grupo criminoso oriundo do município goiano. Após a vasta quantidade de furtos, polícias de todo o país se uniram no compartilhamento de informações acerca da quadrilha. Segundo as investigações, o prejuízo total ultrapassa R$ 30 milhões.