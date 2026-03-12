InícioCidades DF
Ação Comunitária oferece serviços públicos neste sábado (14) em Água Quente

Das 9h às 13h, órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) farão atendimentos nas áreas de saúde, jurídica e assistência social

Ação Comunitária será realizada em comemoração ao Mês da Mulher - (crédito: | Reprodução da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal)
Ação Comunitária será realizada em comemoração ao Mês da Mulher

A Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF) promove, neste sábado (14/3), a Ação Comunitária em comemoração ao Mês da Mulher, em frente à administração regional de Água Quente. Durante o evento, das 9h às 13h, a população receberá atendimento nas áreas de saúde, cidadania, assistência social e orientação profissional, além de ter a oportunidade de aproveitar as atividades de lazer.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) estará no encontro disponibilizando vacinação, kits de saúde bucal e aferição de pressão arterial. Já a Polícia Civil (PCDF) emitirá carteiras de identidade. O Detran-DF fará uma campanha educativa e uma apresentação de teatro infantil com brindes educativos. O órgão também será responsável pelo controle das vias próximas ao evento.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) estará com uma exposição de viaturas e atividades do projeto Bombeiros nas Quadras. A dinâmica contará com orientações sobre prevenção de acidentes, combate a incêndios e noções de primeiros socorros. O Sesc-DF também oferecerá consultas e orientações especializadas. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) oferecerá serviços voltados à proteção social da população em situação de vulnerabilidade, e a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) prestará atendimento jurídico.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) dará orientações relacionadas à empregabilidade. A programação também conta com atividades de lazer, com brinquedos infláveis, algodão-doce e pipoca. 

Correio Braziliense

postado em 12/03/2026 16:09
postado em 12/03/2026 16:09
