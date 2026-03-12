Ação Comunitária oferece serviços públicos neste sábado (14) em Água Quente

Ação Comunitária será realizada em comemoração ao Mês da Mulher - (crédito: | Reprodução da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal)

A Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF) promove, neste sábado (14/3), a Ação Comunitária em comemoração ao Mês da Mulher, em frente à administração regional de Água Quente. Durante o evento, das 9h às 13h, a população receberá atendimento nas áreas de saúde, cidadania, assistência social e orientação profissional, além de ter a oportunidade de aproveitar as atividades de lazer.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) estará no encontro disponibilizando vacinação, kits de saúde bucal e aferição de pressão arterial. Já a Polícia Civil (PCDF) emitirá carteiras de identidade. O Detran-DF fará uma campanha educativa e uma apresentação de teatro infantil com brindes educativos. O órgão também será responsável pelo controle das vias próximas ao evento.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) estará com uma exposição de viaturas e atividades do projeto Bombeiros nas Quadras. A dinâmica contará com orientações sobre prevenção de acidentes, combate a incêndios e noções de primeiros socorros. O Sesc-DF também oferecerá consultas e orientações especializadas. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) oferecerá serviços voltados à proteção social da população em situação de vulnerabilidade, e a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) prestará atendimento jurídico.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) dará orientações relacionadas à empregabilidade. A programação também conta com atividades de lazer, com brinquedos infláveis, algodão-doce e pipoca.