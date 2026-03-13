Polícia Federal vai pedir prorrogação do inquérito do BRB-Master

A Polícia Federal (PF) vai pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação do prazo para conclusão do inquérito que investiga as irregularidades das negociações entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.

A princípio, o inquérito teria que ser finalizado em 16 de janeiro, mas o prazo já foi prorrogado por mais 60 dias, se encerrando na segunda-feira (16/3). A Operação Compliance Zero foi iniciada em novembro de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Esse tipo de pedido acontece quando não há tempo hábil para que a polícia analise provas, realize perícias e outras atividades típicas da investigação dentro do prazo estabelecido. A primeira prorrogação foi autorizada pelo antigo relator do caso no STF, ministro Dias Toffoli. A nova prorrogação agora precisa ser autorizada pelo novo relator, ministro André Mendonça. Um novo prazo dará aos investigadores mais 60 dias.



