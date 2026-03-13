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Polícia Federal vai pedir prorrogação do inquérito do BRB-Master

O prazo atual, que já havia sido prorrogado, termina na próxima segunda-feira (16/03). No entanto, o tempo ainda não será suficiente para a conclusão do inquérito

Polícia Federal vai pedir prorrogação do inquérito do BRB-Master - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)
Polícia Federal vai pedir prorrogação do inquérito do BRB-Master - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) vai pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação do prazo para conclusão do inquérito que investiga as irregularidades das negociações entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.

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A princípio, o inquérito teria que ser finalizado em 16 de janeiro, mas o prazo já foi prorrogado por mais 60 dias, se encerrando na segunda-feira (16/3). A Operação Compliance Zero foi iniciada em novembro de 2025.

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Esse tipo de pedido acontece quando não há tempo hábil para que a polícia analise provas, realize perícias e outras atividades típicas da investigação dentro do prazo estabelecido. A primeira prorrogação foi autorizada pelo antigo relator do caso no STF, ministro Dias Toffoli. A nova prorrogação agora precisa ser autorizada pelo novo relator, ministro André Mendonça. Um novo prazo dará aos investigadores mais 60 dias.


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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Adriana Bernardes e Mila Ferreira
postado em 13/03/2026 16:33 / atualizado em 13/03/2026 16:36
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