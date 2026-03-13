Brasília Game Hub abre inscrições para incubar dez projetos de games no DF

Programa oferece mentorias e apoio ao desenvolvimento de estúdios e jogos digitais - (crédito: Divulgação/Secti-DF)

O Brasília Game Hub (BGH), iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), abriu inscrições para o Programa de Incubação de Games 2026. A seleção vai escolher dez projetos ou estúdios que atuam no desenvolvimento de jogos digitais para participar de uma jornada de formação e mentoria voltada à criação e ao fortalecimento de negócios no setor.

As inscrições estão abertas até 15 de março, e o início das atividades está previsto para 27 de março. O programa é voltado a equipes em estágio inicial e busca estimular o surgimento de novos estúdios de games no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride).

Durante cerca de seis meses, os participantes terão acesso a mentorias especializadas, workshops e atividades formativas voltadas ao desenvolvimento técnico, criativo e estratégico dos projetos. A programação inclui temas como programação, arte para jogos, game design, narrativa, estruturação de negócios, monetização e preparação para apresentação de projetos a investidores.

As atividades presenciais ocorrerão na sede do Brasília Game Hub , na 305 Norte. Parte das mentorias também poderá ocorrer em formato híbrido ou on-line, conforme a dinâmica das equipes participantes.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Rafael Vitorino, a iniciativa busca fortalecer a economia criativa e ampliar as oportunidades no setor de tecnologia no Distrito Federal. “O Brasília Game Hub cria um ambiente propício para que talentos transformem ideias em produtos e negócios. Estamos investindo em um setor que une criatividade, tecnologia e empreendedorismo”, afirma.

Em seu segundo ano de funcionamento, o BGH reúne iniciativas voltadas ao fortalecimento da indústria de jogos digitais na capital. Em 2025, o hub promoveu um hackathon que reuniu mais de 3,6 mil participantes e apoiou 14 estúdios de games presencialmente em Brasília, além de outros sete em formato on-line.

Outra ação do projeto foi a realização de mais de 250 rodadas de negócios, com potencial estimado de mais de R$ 35 milhões em oportunidades e investimentos para o setor.

Serviço

Programa de Incubação de Games — Brasília Game Hub 2026