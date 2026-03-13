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BRB abre consulta pública para estudar gestão de Torre de TV e Autódromo

Segundo o edital, o objetivo é identificar soluções disponíveis no mercado, conhecer diferentes modelos de gestão e reunir informações que possam embasar eventuais processos futuros de contratação

BRB abre consulta pública para estudar modelo de gestão de Torre de TV e Autódromo - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)
BRB abre consulta pública para estudar modelo de gestão de Torre de TV e Autódromo - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

O Banco de Brasília (BRB) publicou uma consulta pública para reunir sugestões e informações técnicas sobre um possível modelo de gestão operacional de equipamentos que integram o chamado Corredor Cultural e Esportivo do banco. A iniciativa envolve estruturas conhecidas da capital, como a Torre de TV, o Autódromo Internacional Nelson Piquet, o Kartódromo Ayrton Senna, a Fonte Luminosa da Torre de TV, o Jardim Burle Marx e o Cine Drive-in.

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Segundo o edital, a consulta tem caráter preparatório e busca coletar contribuições do mercado para subsidiar estudos técnicos, operacionais e econômico-financeiros sobre uma possível gestão operacional integrada desses espaços públicos. O objetivo é identificar soluções disponíveis no mercado, conhecer diferentes modelos de gestão e reunir informações que possam embasar eventuais processos futuros de contratação.

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O banco destacou que a iniciativa não representa privatização dos equipamentos nem transferência de titularidade. De acordo com o BRB, a gestão estratégica dos espaços continuará sob responsabilidade da instituição, conforme os acordos de cooperação atualmente vigentes. A análise de possíveis parcerias teria como foco ampliar a eficiência operacional, a sustentabilidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

A consulta também pretende identificar potenciais interessados em participar de futuros projetos de operação dos equipamentos e receber propostas de preços, condições de fornecimento e contribuições técnicas que possam aperfeiçoar os estudos preliminares.

O edital da consulta foi publicado em 11 de março, e o envio de documentos e propostas pelos interessados poderá ser feito a partir de 18 de março, por meio de correio eletrônico indicado pelo banco. A participação é aberta a empresas e demais interessados do mercado.

As contribuições recebidas poderão servir de base para eventuais processos licitatórios ou contratações futuras. No entanto, segundo o BRB, o envio de propostas nesta fase não gera compromisso de contratação nem altera acordos já firmados sobre a gestão dos equipamentos.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 13/03/2026 14:07
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