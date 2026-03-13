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Polícia desarticula laboratório de drogas e prende três em Taguatinga

A droga estava em uma espécie de laboratório, onde a equipe prendeu dois adultos e apreendeu um adolescente, encaminhados à Polícia Civil do DF.

O material foi apreendido pela polícia, e os suspeitos podem responder por tráfico de drogas - (crédito: Polícia Federal/Divulgação)
O material foi apreendido pela polícia, e os suspeitos podem responder por tráfico de drogas - (crédito: Polícia Federal/Divulgação)

Porções de cocaína, insumos utilizados na preparação de entorpecentes e a substância conhecida como "dry" foram apreendidos em uma ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Militar do Distrito Federal e Polícia Militar de Goiás, nesta sexta-feira (13/3), em Taguatinga. A droga estava em uma espécie de laboratório, onde a equipe prendeu dois adultos e apreendeu um adolescente, encaminhados à Polícia Civil do DF.

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O "dry" tem alta concentração de THC, produzido a partir da resina da planta, e possui uma potência maior que a maconha comum.

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Houve apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. Peritos da PF também foram acionados para realizar os exames técnicos necessários.

A polícia ainda ressaltou que os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ou custeio do tráfico, previstos nos artigos 33, 34 e 35 da Lei de Drogas.

Assista ao vídeo da apreensão: 

*Com informações da Polícia Federal

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 13/03/2026 18:45
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