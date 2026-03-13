Traficante que vendia entorpecentes no Sudoeste e Cruzeiro é preso pela PCDF

Um homem que vendia entorpecentes no Cruzeiro, Sudoeste e outras localidades foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro). O criminoso, de 28 anos, foi preso em flagrante durante a venda e entrega de drogas nas proximidades do Terraço Shopping e do Skate Park do Cruzeiro/Octogonal, áreas de grande circulação de crianças e adolescentes. Foram apreendidas diversas modalidades de drogas, cujo valor de mercado ultrapassa R$ 100 mil.

A prisão foi realizada na quinta-feira (12/3). Entre os entorpecentes apreendidos estavam cocaína, maconha, haxixe, LSD, ecstasy, MD e Ice. O LSD estava em formato de jujuba e o ecstasy estava em forma de abacaxi e foguete, mostrando a intenção do traficante em atrair o público jovem. Além das drogas, a polícia apreendeu um veículo, equipamentos utilizados no tráfico, e quantia significativa de dinheiro em espécie. A operação foi batizada de “Doce Ilusão”.

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