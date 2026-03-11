Polícia apreende R$ 1 milhão em drogas escondidas em tanque de combustível

Uma operação integrada entre a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de um carregamento de drogas avaliado em aproximadamente R$ 1 milhão. A ação, ocorrida na BR-040, interceptou cerca de 30 quilos de haxixe e skunk que tinham como destino o DF. O entorpecente estava escondido dentro do tanque de combustível de um dos veículos abordados.

A interceptação, coordenada pela Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), ocorreu na tarde de terça-feira (10/3), nas proximidades do posto da PRF de Santa Maria. Durante a abordagem a dois veículos que viajavam juntos, os ocupantes apresentaram versões contraditórias, levando os agentes a utilizarem cães farejadores.

Os animais indicaram a presença de substâncias ilícitas em um dos carros, no qual viajava um casal acompanhado de seus dois filhos menores de idade. Após a desmontagem do tanque, foram localizados 19 volumes de droga protegidos por diversas camadas de fita adesiva e bexigas de borracha.

Os condutores dos dois automóveis foram presos em flagrante e autuados pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Segundo a PCDF, a utilização da família e de crianças no veículo era uma estratégia dos criminosos para tentar evitar vistorias policiais detalhadas nas rodovias. Os detidos foram encaminhados à sede da CORD, enquanto as crianças receberam o acompanhamento previsto em lei diante da prisão dos responsáveis.