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Homicídio

Jovem baleado enquanto dormia foi morto após briga em festa; um foi preso

Um dos envolvidos — dois irmãos — foi detido na tarde desta segunda-feira (16/3). Em depoimento, confessou o crime ocorrido no sábado (14/3) e atribuiu o homicídio a uma desavença em uma festa na noite anterior (13/3)

Ailton foi morto a tiros em Samambaia Norte - (crédito: Arquivo pessoal)
Ailton foi morto a tiros em Samambaia Norte - (crédito: Arquivo pessoal)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta segunda-feira (16/3) um jovem de 19 anos acusado de assassinar a tiros Ailton Gonzaga, 23, em Samambaia Norte, nesse sábado (14/3). A vítima dormia em casa, quando o autor e o irmão invadiram a residência, entraram no quarto e efetuaram os tiros. 

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O crime ocorreu por volta das 17h20, na QR 833. Segundo o delegado-chefe da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), Gleyson Mascarenhas, os autores foram à casa da vítima a pé. No local, enquanto o comparsa permaneceu do lado de fora com a arma de de fogo. "(ele) exerceu a contenção das pessoas presentes mediante grave ameaça e o autor entrou no imóvel", detalhou. 

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Na casa, o suspeito disparou várias vezes contra Ailton, que ainda dormia na cama. Após a execução, a dupla fugiu. As investigações indicam que a motivação do crime está relacionada a uma suposta vingança: na noite anterior, na sexta-feira (13/3), os autores e a vítima estavam em uma festa de rua, ocasião em que Ailton teria agredido um dos autores.

Um dos irmãos foi preso preventivamente depois de apresentar-se à delegacia. Ele confessou o crime. O segundo suspeito está foragido.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/03/2026 21:51
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