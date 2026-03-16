Jovem baleado enquanto dormia foi morto após briga em festa; um foi preso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta segunda-feira (16/3) um jovem de 19 anos acusado de assassinar a tiros Ailton Gonzaga, 23, em Samambaia Norte, nesse sábado (14/3). A vítima dormia em casa, quando o autor e o irmão invadiram a residência, entraram no quarto e efetuaram os tiros.

O crime ocorreu por volta das 17h20, na QR 833. Segundo o delegado-chefe da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), Gleyson Mascarenhas, os autores foram à casa da vítima a pé. No local, enquanto o comparsa permaneceu do lado de fora com a arma de de fogo. "(ele) exerceu a contenção das pessoas presentes mediante grave ameaça e o autor entrou no imóvel", detalhou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na casa, o suspeito disparou várias vezes contra Ailton, que ainda dormia na cama. Após a execução, a dupla fugiu. As investigações indicam que a motivação do crime está relacionada a uma suposta vingança: na noite anterior, na sexta-feira (13/3), os autores e a vítima estavam em uma festa de rua, ocasião em que Ailton teria agredido um dos autores.

Um dos irmãos foi preso preventivamente depois de apresentar-se à delegacia. Ele confessou o crime. O segundo suspeito está foragido.