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Tentativa de feminicídio

Homem é preso por tentar matar esposa com martelada na cabeça

Crime ocorreu no Paranoá. Agressor estava escondido na casa de uma amiga, em uma região de mata, e foi localizado pela Polícia Militar do DF

Homem foi preso por tentativa de feminicídio - (crédito: PCDF/Divulgação)
Homem foi preso por tentativa de feminicídio - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem identificado como Anderson Ribeiro Rodrigues, 38 anos, foi preso pela Polícia Civil (PCDF) por tentar matar a mulher com golpes de martelo na cabeça. O crime ocorreu nesse domingo (15/3), e o agressor foi preso nesta segunda-feira (16/3), no Paranoá.

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Em depoimento à polícia, a vítima relatou agressões recorrentes por parte do companheiro. Ela apresentava, inclusive, falhas no couro cabeludo em decorrência dos episódios violentos. Nesse domingo, o homem desferiu golpes de martelo na cabeça da vítima. Depois de agredi-la, Anderson teria gritado que matou a mulher.

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Vizinhos chamaram a polícia. As equipes da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) encontraram o suspeito escondido na casa de uma amiga, na região de mata do Paranoá. Ele foi preso e indiciado por tentativa de feminicídio.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/03/2026 17:41
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