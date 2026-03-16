Homem é preso por tentar matar esposa com martelada na cabeça

Um homem identificado como Anderson Ribeiro Rodrigues, 38 anos, foi preso pela Polícia Civil (PCDF) por tentar matar a mulher com golpes de martelo na cabeça. O crime ocorreu nesse domingo (15/3), e o agressor foi preso nesta segunda-feira (16/3), no Paranoá.

Em depoimento à polícia, a vítima relatou agressões recorrentes por parte do companheiro. Ela apresentava, inclusive, falhas no couro cabeludo em decorrência dos episódios violentos. Nesse domingo, o homem desferiu golpes de martelo na cabeça da vítima. Depois de agredi-la, Anderson teria gritado que matou a mulher.

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Vizinhos chamaram a polícia. As equipes da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) encontraram o suspeito escondido na casa de uma amiga, na região de mata do Paranoá. Ele foi preso e indiciado por tentativa de feminicídio.

