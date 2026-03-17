Autores de ação contra lei do BRB criticam estratégia do GDF na Justiça

Os autores da ação popular que resultou na suspensão da lei de recapitalização do Banco de Brasília (BRB) apresentaram manifestação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) criticando a estratégia do Governo do Distrito Federal (GDF) e do banco de protocolar dois recursos simultâneos e independentes para tentar derrubar a liminar da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF. A ação é assinada pelo deputado federal Rodrigo Rollemberg, o presidente da ABDI Ricardo Cappelli, o ex-governador Cristovam Buarque, o presidente do PSB-DF Rodrigo Dias e a deputada distrital Dayse Amarílio.

Na manifestação, os autores afirmam que o pedido de suspensão da liminar busca rediscutir o mérito da decisão sem apresentar demonstração concreta de grave lesão à economia pública, à administração ou ao interesse coletivo. Segundo o grupo, a manutenção da decisão judicial é essencial para evitar danos irreversíveis ao patrimônio público. “A liminar encontra-se em plena consonância com a finalidade constitucional da ação popular”, diz o documento.

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Os signatários também afirmam que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal construiu, no recurso apresentado na segunda-feira (16/3), um cenário de “catástrofe institucional e econômica”. “Alegando que a manutenção dos efeitos da liminar provocaria grave lesão à ordem administrativa e à solvência do BRB, contudo, repisa-se, sem juntar qualquer documento comprobatório de suas alegações”, afirmam.

Ainda segundo a manifestação, a estratégia adotada pelo governo criaria um “estado de terror” para pressionar o Judiciário e não poderia substituir a apresentação de argumentos técnicos e provas documentais. “Ademais, a tentativa de transferir ao Judiciário o ônus das consequências econômicas decorrentes de eventual má-gestão do BRB, que conduziu a instituição financeira a prejuízos bilionários, em negociações realizadas em ambiente privado e fora da pauta oficial a respeito das "estratégias de guerra" para a aquisição do Banco Master, não encontra respaldo no ordenamento jurídico”, acrescentam.

O grupo sustenta ainda que os impactos enfrentados pelo banco seriam consequência de decisões de gestão, citando a realização de operações consideradas irregulares. Segundo o documento, essas práticas teriam contribuído para a perda de mais de 50% do valor das ações do BRB nos últimos seis meses.

Ao final, os autores pedem que a Justiça não reconheça o pedido de suspensão da liminar e mantenha integralmente os efeitos da decisão que suspendeu a lei de recapitalização do banco. “O caminho para a solução do BRB passa pelo afastamento do governador Ibaneis e o sequestro dos bens dos responsáveis pelo rombo. Nenhuma negociação pode prosperar sem antes cumprir esses ritos”, afirmou o deputado federal Rodrigo Rollemberg, um dos autores da ação.

